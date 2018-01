VIDEO | Jooksmas käivad sõjaväelased avaldavad mobiiliäpiga tundlikku ja ohtlikku informatsiooni

Jooksmas käies läbitud teekonda registreeriv mobiiltelefonirakendus paljastab potentsiaalselt tundliku informatsiooni USA ja tema liitlaste sõjaväelaste kohta näiteks Iraagis ja Süürias.

Kuigi mõned sõjaväebaasid on rühmitustele, mis neid rünnata sooviksid, hästi teada, siis kaart näitab ka liikumisteid, mida mööda liiguvad sõjaväelased väljaspool baase. Seda informatsiooni võidakse kasutada pommide paigutamiseks ja varitsuste korraldamiseks, vahendab AFP.

Strava Labsi rakendus näitab selle kasutajate liikumisi üle maailma. Mõnedes riikides on liikumisteid näha suures osas riigist, kuid teistes tõusevad esile teatud kohad.

Iraagi kaart on suures osas tühi, mis näitab Strava rakenduse piiratud kasutamist, kuid detailselt joonistuvad välja USA ja liitlaste sõjaväebaasid.

Nende hulgas on Taji Bagdadist põhjas, Qayyarah Mosulist lõunas, Speicher Tikriti lähedal ja Al-Asad Anbari provintsis.

Kaardil joonistuvad välja ka väiksemad sõjalised objektid Põhja- ja Lääne-Iraagis.

Mis on aga ohtlikum, näha on ka maanteelõigud, mis näitab, et Strava kasutajad on oma äppe sisse lülitatuna hoidnud ka reisides, mis annab potentsiaalselt teada üksikasju tavalisemate liikumisteede kohta.

Afganistanis on suure aktiivsusega koht Bagrami lennuväli Kabulist põhjas ning muud objektid riigi lõuna- ja lääneosas.

USA kaitseministeerium teatas, et uurib olukorda.

„Hiljutine andmete avaldamine rõhutab vajadust olukorraalase teadlikkuse järele, kui sõjaväelased jagavad isiklikku informatsiooni,” ütles Pentagoni pressiesindaja, major Audricia Harris AFP-le.