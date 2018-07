VIDEO | Jalgpalli MM-i finaalmängul väljakule jooksnud Pussy Rioti liikmed vahistati vanglaväravast väljumisel kohe uuesti

Kolm naissoost aktivisti olid selgelt üllatunud, kui nad eile õhtul arestimaja väravast välja astudes kohe uuesti vahistati. Neljas protestija Pjotr Verzilov teatas Twitteris, et ka tema peeti uuesti kinni ja jääb ööseks vahi alla, vahendab Associated Press.

Neli aktivisti olid just ära istunud 15-päevase aresti jalgpalli MM-i finaalmängul väljakule jooksmise eest.

