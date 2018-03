VIDEO | Jaapani Shinmoe-dake vulkaan asus tegutsema, mäe küljelt voolab alla laava

Jaapanis Kyūshū saare lõunaosas paiknev Shinmoe-dake vulkaan asus tegutsema, sundides elanikke selle ümbrusest evakueeruma.

1421 meetri kõrgune Shinmoe-dake on üks Jaapani suurimatest vulkaanidest, asudes Tokyost pea tuhande kilomeetri kaugusel, vahendab uudistekanal BBC.

Shinmoe-dake vulkaan, mida näidati 1967. aasta James Bondi filmis "Sa elad ainult kaks korda" ("You Only Live Twice"), kus selle sees asus kurikaela Ernst Stavro Blofeldi peidupaik, muutus eriti ohtlikuks täna varahommikul, kui hakkas välja purskama ohtlikke vulkaanilisi kive.

Jaapani meteoroloogiaagentuuri (JMA) teatel käis selles kaks plahvatust, millest üks leidis aset kohaliku aja järgi kell 1.54 (Eesti aja järgi reedel kell 18.54) ja teine kohaliku aja järgi kell 4.27 (Eesti aja järgi kell 21.54), paisates õhku tohtu, nelja ja poole tuhande meetri kõrguse suitsusamba.

Vulkaani ühelt küljelt voolab alla laava. Aktiivsusega kaasnevad ka maavärinad, mis raputavad maju.