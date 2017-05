VIDEO: Jaapani raudteel alustas sõitu maailma luksuslikem rong, 2600 eurost algavad piletid on järgmise aastani välja müüdud

Esmaspäeval alustas esimest sõitu Ida-Jaapani Raudtee uus luksusrong Shiki-shima, mille kalleimas kaheinimesekupees veedetud nelja päeva eest peab kumbki reisija maksma 950 000 jeeni (7750 eurot).

Odavaim kahepäevapilet maksab Shiki-Shima reisijale 320 000 jeeni (2600 eurot), mille juurde kuulub ka toitlustus. Kõrgest hinnast hoolimata on kõik rongipiletid 2018. aasta märtsini juba ette ära müüdud. Rongis mahub korraga reisima 33 reisijat. Rongi esimene reis on mõeldud erinevate kuurortide ja kultuurimälestiste külastamiseks Jaapani põhjaosas.

Rongi luksulikem kupee on muu hulgas varustatud kallihinnalisest hinoki-puidust valmistatud vanniga, samuti on kupees kamin. Rongi restoranvagunis mängib elav muusika. „Tahame oma reisijatele pakkuda luksuslikku ajaviitevõimalust ja ruumi, mis neid inspireeriks,“ rääkis Ida-Jaapani Raudtee juht Tetsuro Tomita Reutersi videos. „Samuti tahame, et Shinki-shima reisid aitaksid kaasa pingutustele loodusõnnetustest räsitud Jaapani põhjaosa taastamiele.“