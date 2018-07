VIDEO ja GRAAFIK | Trumpi ja Putini autokolonnid: kummal on suurem?

„Elajate” järel tulid Salateenistuse linnamaasturid Chevrolet ja Ford 350 baasil ehitatud juhtimiskeskusauto.

Pika korteeži lõpus sõidab must linnamaastur The Death Watch Car (surnuvalveauto). See on kaameraauto, milles olijate ülesanne on pidevalt filmida ees liikuvat presidendilimusiini. Ka Camera I-ks nimetatav auto lisati korteeži pärast president John F. Kennedy mõrva 1963. aastal.

Putini korteeži kuulus 22 autot. Ka Venemaa presidendi kolonni eesotsas sõitis kaks mootorrattapolitseinikku, kaks politseiautot ja kiirabiauto.

Ülejäänud autod kuulusid oletatavasti Föderaalsele Kaitseteenistusele (FSO) ja selle iseseisvale osakonnale, presidendi julgeolekuteenistusele (SBP).

Kolonni väljapaistvaim auto oli Putini uus limusiin koodnimega Kortež, mis on ehitatud spetsiaalselt presidendilimusiiniks.

Putinil on olnud ka märksa pikemaid korteeže. Näiteks 2012. aastal YouTube’i üles pandud videos on väidetav Putini korteež, mis koosneb kokku 92 autost.