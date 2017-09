VIDEO ja FOTOD | Võimas maavärin tappis Mehhikos ligi 220 inimest

Tugev maavärin on Mehhikos tapnud ligi 220 inimest, tõuked põhjustasid suuri kahjusid ka pealinnas Méxicos.

Maavärina tugevuseks mõõdeti 7,1 magnituudi ja selle epitsenter asus Atencigo lähedal Puebla osariigis, ligikaudu 120 kilomeetri kaugusel pealinnast, 51 kilomeetri sügavusel.

Mehhiko võimude teatel on kogu riigis hukkunud vähemalt 217 inimest.

Morelose osariigis oli loendatud 71 hukkunut ja Puebla osariigis 43. México linnas on hukkunuid 86, México osariigis 12, Guerrero osariigis neli ja Oaxaca osariigis üks. Kardetavasti kerkivad numbrid päästetööde edenedes veelgi.

Maavärin algas kohaliku aja järgi kell 13.14, Eesti aja järgi eile õhtul kell 21.14.

Pealinnas purunes hulk elektriliine, elektrita oli umbes kaks miljonit inimest. Puudus ka telefoniside. Võimud palusid tänaval mitte suitsetada, sest purunenud võisid olla ka gaasitorud.

México linnapea Miguel Ángel Mancera ütles, et päästeteenistused tegelevad kokku varisenud või rängalt kannatada saanud hoonetega 44 kohas.

President Enrique Peña Nieto teatas, et México linna lõunaosas Coapa piirkonnas hukkus üle 20 lapse ja kaks täiskasvanut, kui kokku varises koolimaja. Veel 30 last ja kaheksa täiskasvanut on kadunud.

15 inimest sai surma, kui Popocatepetli vulkaani juures varises missa ajal kokku kirik, teatas Puebla osariigi kuberner. Maavärina tõttu toimus ka väike vulkaanipurse.

Loe veel

BBC teatel toimusid tõuked samal ajal, kui Méxicos korraldati maavärinaõppused, meenutades 32 aasta eest toimunud ja 10 000 hukkunuga maavärinat.

Mehhikos esineb ohtlikke maavärinaid suhteliselt tihti. Kuu algul tabas riiki 8,1 magnituudi tugevune maavärin, mis tappis 90 inimest.

México on üks tihedaima inimasustusega suurlinnu maailmas, seal elab ligi üheksa miljonit inimest ja sellega seotud aladel kokku enam kui 20 miljonit inimest.