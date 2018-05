VIDEO ja FOTOD | Vladimir Putin vannutati neljandat korda presidendiks: minu kohus ja elu mõte on teha kõik Venemaa heaks

Tseremoonia algas veidi enne keskpäeva lippude, põhiseaduse ja presidendi ametimärgi sissetoomisega. Põhiseaduse erieksemplar asetati laval Putini paremale ja ametimärk vasakule käele. Lavale astusid põhiseaduskohtu eesistuja ning riigiduuma ja föderatsiooninõukogu spiikrid.

Putin saabus Kremli Suurde paleesse uuel kodumaise limusiiniga Kortež viis minutit enne tseremoonia algust ning kõndis piduliku muusika saatel läbi Georgi ja Aleksandri saali Andrei saali, kus astus lavale. Põhiseaduskohtu esimees palus Putinil vanne anda. Putin asetas parema käe põhiseadusele ja luges ette vandeteksti, pärast mida loeti ta ametisse astunuks.

Putinile anti üle võimusümbolid ja kõlas Venemaa hümn. Residentsi kohale heisati presidendi standart. Pärast seda pöördus president kõnega rahva poole.

Putin ütles kõne alustuseks, et tunneb teravalt oma kolossaalset vastutust rahva ja Venemaa ees. Putin teatas, et tema kohus ja elu mõte on teha kõik Venemaa rahumeelse ja õitsva tuleviku heaks. Putini eesmärk töös on inimeste ja kodumaa teenimine.

Putin tänas kodanikke toetuse eest presidendivalimistel.

Venemaal on vaja läbimurdeid kõigis valdkondades, teatas Putin.

Putini sõnul on Venemaa õppinud oma huve kaitstma ja on taassündinud uhkus kodumaa üle.

Venemaa arengu vastupidav alus vaba kodanikuühiskond, lausus Putin.

Putin kinnitas, et Venemaa julgeolek ja kaitsevõime on usaldusväärselt tagatud.

Eriline vastutus on Putini sõnul riigi- ja munitsipaalvõimuorganitel, sest inimestele on tähtis, et nende küsimusti lahendatakse viivitusteta.

Putin teatas, et teeb kõik, et mitmekordistada Venemaa jõudu, õitsengut ja kuulsust.

Riigi prioriteetsed ülesanded on Putini sõnul haridus, tervishoid ning emade ja laste kaitsmine.

Putin võrdles Venemaad fööniksiga, kes sünnib tuhast.

Putin lubas Venemaale pingelist tööd uute ülesannete kallal.

Putin on veendunud, et Venemaa on ühtne võimas meeskond, mis suudab ka kõige raskemate ülesannete korral läbimurde saavutada.

Putin teatas, et Venemaal seisavad ees ajaloolised ülesanded, mis määravad tema saatuse aastakümneteks.

Putin kutsus kasutama kõiki võimalusi Venemaa siseprobleemide lahendamiseks, tehniliseks läbimurdeks ja elukvaliteedi tõstmiseks.

Putin kuulutas, et miski ei tohiks segada Venemaad ise oma tulevikku määramast.

Ühiste jõududega lubas Putin läbimurret ka teaduses ja tehnoloogias ning linnade uuendamist.

Kõne lõppedes anti Kremli kaldapealselt 30 aupauku suurtükkidest.

Putin võttis Kremlis vastu ka presidendi polgu paraadi.

Kohe pärast ametisse astumise tseremooniat tervitas Putin Saksamaa endist liidukantslerit ja Nord Stream 2 AG juhatuse esimeest Gerhard Schröderit, peaminister Dmitri Medvedevit ning Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli.