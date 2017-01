VIDEO ja FOTOD: USA-s protestitakse Trumpi sisserändealase korralduse vastu

Suured rahvahulgad kogunesid USA-s Bostonis, New Yorgis, Washingtonis Valge Maja juures ja teistes linnades ning meeleavaldusi korraldati lennujaamades rannikust rannikuni protestiks president Donald Trumpi korralduse vastu, mis peatas sisserände Süüriast, Jeemenist, Sudaanist, Somaaliast, Iraagist, Iraanist ja Liibüast 90 päevaks.

Korraldust on kritiseerinud demokraatidest valitud ametnikud ja 16 peaprokuröri tegid avalduse, milles kuulutasid korralduse põhiseadusevastaseks, vahendab ABC News.

„Me oleme kindlad, et kohtud tühistavad lõpuks selle täidesaatva korralduse. Seni oleme me pühendunud tööle, et tagada nii väheste inimeste kui võimalik kannatamine kaootilise olukorra tõttu, mille see on loonud,“ öeldakse California, Connecticuti, Columbia ringkonna, Hawaii, Illinoisi, Iowa, Maine’i, Marylandi, Massachusettsi, New Mexico, New Yorgi, Oregoni, Pennsylvania, Vermonti, Virginia ja Washingtoni peaprokuröride ühisavalduses.

Korraldust on kritiseerinud ka mitmed vabariiklased, sealhulgas senaatorid John McCain ja Lindsey Graham, kes tegid samuti ühisavalduse: „Segadusest meie lennuväljadel üle riigi on selge, et president Trumpi täidesaatev korraldus ei olnud korralikult läbi mõeldud. Me oleme eriti mures teadete pärast, et see korraldus hakkas kehtima vähese või olematu konsulteerimisega välisministeeriumi, kaitseministeeriumi, justiitsministeeriumi ja sisejulgeolekuministeeriumiga. Selline kiirustav protsess toob kaasa kahjulike tagajärgede riski. Me kardame, et lõpuks saab sellest täidesaatvast korraldusest ise tekitatud haav võitluses terrorismiga … Meie kõige tähtsamad liitlased võitluses ISIL-iga on suur enamus moslemeid, kes selle apokalüptilise vihaideoloogia hukka mõistavad.“

Meeleavaldused algasid laupäeval New Yorgi John F. Kennedy rahvusvahelisel lennuväljal, kus sajad inimesed skandeerisid: „Ei vihkamist, ei hirmu, pagulased on siin teretulnud“.

Päeva jooksul levisid meeleavaldused teistesse suurtesse lennujaamadesse, näiteks Washingtoni Dullesi ja Los Angelese rahvusvahelisse lennujaama.