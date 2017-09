VIDEO ja FOTOD | Ukrainas põleb suur laskemoonaladu, evakueeritud on üle 30 000 inimese

Ukraina Vinnõtsja oblastis puhkes eile kella 22 ajal suur tulekahju sõjaväeosa laskemoonalaos, mis asub 20 kilomeetri kaugusel Vinnõtsja linnast Kalõnivkas. Ukraina sõjaväeprokuratuur kvalifitseeris põlengu diversiooniaktiks.

Üks naine on keskmise raskusastmega vigastustega haiglasse viidud ja päästjad on kustutanud põlengu neljas elumajas, vahendab UNIAN.

Politseinikud ja rahvuskaartlased korraldasid Kalõnivkasse viivate teede sulgemise ning evakueerisid linna ja lähimate külade elanikud. Lisaks sellele teatatakse, et korrakaitsjad tagavad maha jäetud vara kaitset marodööride eest.

Hommikul kella kuuese seisuga oli evakueeritud 28 300 inimest. Rajooni keskhaiglast evakueeriti 180 haiget. Hiljem teatas siseministeerium, et evakueerituid on üle 30 000.

Ukrana õhuliikluse reguleerimise keskus Ukraerotsentr sulges õhuruumi 50 kilomeetri raadiuses põlengutsoonist.

Ümber suunati 14 rongi. Täielikult on suletud raudtee Sossonka ja Kalõnivka vahel.

Vinnõtsja linnapea teatas, et olukord on oblasti- ja linnavõimude kontrolli all ning linnaelanikke ei ähvarda miski.

Ukraina kindralstaap teatas, et põleb kaitseministeeriumi 48. arsenal sõjaväeosas A-1119, milles hoitakse 188 000 tonni laskemoona (10 000 tinglikku raudteevagunit) 60 hektari suurusel alal. Muu hulgas hoitakse seal raketiheitjate Smertš, Uragan ja Grad rakette.

