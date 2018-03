VIDEO ja FOTOD | Tuhanded meeleavaldajad nõudsid Kemerovos kuberneri tagasiastumist

Kohutava kaubanduskeskuse tulekahju sündmuspaigaks olnud Siberi linna Kemerovo elanikud kogunesid täna hommikul meeleavaldusele. Rahvas murdis politseinike ahelatest läbi kohaliku administratsiooni hoone juurde ja nõudis Kemerovo oblasti kuberneri Aman Tulejevi ametist mahavõtmist, vahendab URA.ru.

Kemerovo Nõukogude väljakule kogunes täna hommikul umbes 1500 inimest, kelle arv kasvas hiljem 4000-ni. Skandeeriti: „Astu tagasi!”, „Tõde!” ja „Kus on Tulejev?” Rahva ette tulnud Kemerovo linnapea Ilja Seredjuk ei suutnud kogunenuid maha rahustada.

Seejärel rünnati kuberneri residentsi. Värske asekuberner Sergei Tsiviljov ajas seal rahva päris vihaseks. „Tsiviljov! Milleks sa siia tulid?! Tulid meie sütt jagama?! Kao minema siit!” karjuti talle.

Kemerovolased süüdistavad tulekahjus kaubanduskeskuses Zimnjaja Višnja oblastivõime ja kuberner Tulejevit isiklikult.

Lisaks sellele usuvad kohalikud, et hukkunute ja kannatanute arvu kohta valetatakse ning see on kordi ametlikust suurem.

Pühapäeva päeval alanud ja 19 tundi kestnud tulekahju nõudis ametlikel andmetel 64 inimelu.