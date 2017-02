VIDEO ja FOTOD: Thessalonikist evakueeriti sõjaaegse pommi pärast 70 000 inimest

Kreeka suuruselt teisest linnast Thessalonikist evakueeriti täna enam kui 70 000 inimest, et teha kahjutuks ehitustöödel leitud teise maailmasõja aegne lennukipomm.

Kordelioni linnaosast leitud pommi tõttu pidi enam kui 70 000 inimest täna varahommikul oma kodudest lahkuma. Evakueeriti kõik pommi leiukohast kahe kilomeetri raadiuses elavad inimesed, vahendas YLE.

USAs tehtud 125kilogrammine lennukipomm oli roostes, kuid selle süütemehhanism oli töökorras, ütles Kreeka kaitsejõudude pressiesindaja pärast pommi minema toimetamist. Algselt arvati, et lennukipomm on 230kilogrammine.

Samasuguseid pomme oli varem leitud Thessaloniki lennuvälja lähistelt, kuid siis ei läinud vaja nii laiaulatuslikku evakuatsiooni - tegu oli suurima rahuajal läbi viidud evakueerimisega Kreekas.

Pomm leiti raudteejaama lähistelt, piirkonnast, mida britid teise maailmasõja ajal ägedalt pommitasid. Üks kohalikest elanikest rääkis, et mäletab päeva, mil pomm kukkus. "Inglise ja USA lennukid pommitasid 17. septembril 1944. See oli pühapäeval, lõuna paiku," meenutas Giorgios Gerasimou. Ta sõnas, et mäletab juhtunut selgelt, kuna tema kümneaastane sõber hukkus toona pommirünnakus.