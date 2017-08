VIDEO ja FOTOD | Tagaajamine Brüsselis: tulevahetuse järel peeti kinni auto, mille juht vahistati! Mees väitis, et masinas on lõhkeained, kuid midagi ei leitud

Täna peatas politsei Belgias Brüsselis Molenbeeki piirkonnas auto, mille juht võeti kinni. Masinat kontrolliti, kuna sohver väitis, et selles on lõhkeained.

Reutersi andmetel hakati masinat taga ajama, kuna sõidustiil oli kahtlane ja masin ei peatunud ka keelava fooritule peale. Politsei avas auto pihta tule, mistõttu põrutas juhitavuse kaotanud sõiduk otsa politseimasinale, vahendab Sky News. Juht peeti kinni, ta väitis korravalvuritele, et masinas on lõhkeained.

Auto on Saksamaa numbrimärkidega. Pommirühm saabus sündmuskohal, et masinat kontrollida. Politsei piiras piirkonna ümber, kohalikel paluti siseruumides püsida. Kokku puudutas see sadu inimesi.

Reuts vahendab, et lõhkeaineid autost ei leitud. Prokuratuuri kõneisik kinnitas, et tegu on ilmselt vaimselt ebastabiilse inimesega. Kahtlusalune on pärit Ruandast ja varem pole tal politseiga kokkupuuteid olnud.

Brüsselis on terrorioht kõrge pärast seda, kui 2016. aastal tapeti terrorirünnakus 32 inimest.