VIDEO ja FOTOD | Suurtulekahjus Venemaal Rostovis sai kannatada 120 hoonet, sajad inimesed jäid kodutuks

Venemaal Doni-äärse Rostovi ajaloolises keskuses sai esmaspäeval tulekahjus kannatada 120 hoonet, sealhulgas 98 elumaja. Arstiabi vajas mitukümmend inimest.

Venemaa eriolukordade ministeeriumi regionaalse valitsuse teatel saabus teade tulekahju kohta Nižegorodskaja tänaval kell 12.52 Moskva aja järgi. Piirkonda loetakse Rostovi ajalooliseks keskuseks ning see asub Doni jõe lähedal ja seal on palju eramaju. Alguses räägiti ühest majast, kuid vähem kui tunniga oli põlenguala suurus umbes 5000 ruutmeetrit ja ohus olid naaberhooned, vahendab TASS.

Tule kiirele levikule aitas kaasa tugev tuul ning lisaks sellele on regioonis suur tuleoht kuumalaine tõttu. Tulekahju ohtlikkusele anti viiepallises skaalas neli palli. Toimus ka mitmeid gaasiplahvatusi.

Ühel hetkel levis tuli 16-kordse elumaja rõdule. See põleng kuuendal korrusel õnnestus lokaliseerida. Kokku sai põlengus kannatada viimastel andmetel umbes 120 hoonet, millest ligi sada on elumajad.

Kui põles juba kümme maja ja põlengu pindala oli 6000 ruutmeetrit, kaasati kustutustöödele täiendavad jõud. Appi tulid tuletõrjekaater, lennukid Be-200 ja Il-76 ning umbes kümme eriolukordade ministeeriumi, kaitseministeeriumi ja rahvuskaardi helikopterit.

Põlengupiirkonna eraldamiseks toodi kohale 200 Rostovi garnisoni sõjaväelast, osales ka umbes 160 politseinikku. Tuletõrjujaid toodi kohale teistest Rostovi oblasti linnadest ning 40 tuletõrjujat ja kümme autot saabus ka Krasnodari kraist.

Vaatamata kõigile jõupingutustele põlenguala suurenes. Lokaliseerida õnnestus see alles kella 19 ajal Moskva aja järgi, kui tuli oli 10 000 ruutmeetril. Kustutustööd jätkusid öösel. Osales üle 1200 inimese ja 200 ühikut tehnikat.

Evakueeriti umbes 650 elanikku. Oblasti kuberneri Vassili Golubevi sõnul võib materiaalset abi vajada üle 400 inimese.

Arstiabi vajas esmaspäeva õhtuks erinevatel andmetel 36-45 inimest. Haiglasse jäeti viis inimest.

Rostovi oblasti kuberneri pressiteenistus teatas, et kohalikud elanikud pöördusid esmaspäeval kuberneri poole kaebusega, et selles piirkonnas töötavad „mustad kinnisvaramaaklerid“. Golubev ütles, et tulekahju põhjuse peab selgeks tegema juurdlus. Prokuratuur lubas süütamise versiooni uurida.

Õiguskaitseorganite allikas ütles TASS-ile, et esialgsetel andmetel sai põleng alguse olmetehnika süttimisest ühes majas. Hilisõhtul sai aga teatavaks, et politsei alustas kriminaalmenetlust „võõra vara tahtliku hävitamise või kahjustamise“ kohta.