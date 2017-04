VIDEO ja FOTOD: Süüria lennukid pommitasid taas elurajooni mürkgaasiga, hukkus kümneid inimesi, paljud neist on lapsed

Süüria inimõiguste vaatluskeskuse teatel sai surma vähemalt 35 inimest ja veel kümneid elanikke sai gaasimürgituse. Mässuliste väitel on hukkunuid 50. Sotsiaalmeedias ilmunud piltide põhjal on paljud hukkunutest lapsed.

Mürgitussümptomite põhjal kahtlustatakse sariinirünnakut.

. @GissiSim @NorthernStork @AsaadHannaa @Mr_Ghostly VIDEO: Victims of the chemical attack have pin-point pupils, a signs of Sarin gas exposure - Neurosurg_Omar pic.twitter.com/1o9gjir5As



Video hukkunud lastest - sisaldab väga häirivaid kaadreid.

This video appears to show 7 kids dead. Activists say regime fired chemical weapons. We trying to verify what happened #Syria #KhanSheikhan pic.twitter.com/ocXJhP3H9X