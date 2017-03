VIDEO ja FOTOD: Sitsiilia Etna vulkaani plahvatus vigastas kümmet inimest

Sitsiilia saarel asuva Etna vulkaani purske tõttu sai neljapäeval kümme inimest vigastada, kui magmavool lumme põhjustas tugeva plahvatuse, mis saatis õhku erineva suurusega rahne ja kive.

Vigasaanute hulgas oli ka Briti ringhäälingukorporatsiooni BBC jaoks tööd teinud võttegrupp, vahendab Reuters.

„Kividega pommitatavast mäest alla jooksmine, põigates kõrvale rahnudest ja keevast aurust ei ole just kogemus, mida ma kunagi korrata tahaksin,“ kirjutas BBC teaduskorrespondent Rebecca Morelle Twitteris. „BBC meeskond kõik ok – mõned haavad/marrastused ja põletused. Siiski väga ehmunud – see oli äärmiselt jube.“

Itaalia võimude teatel tuli kuus inimest haiglasse viia, kuid kellegi seisund ei ole tõsine.

Etna on Euroopa aktiivseim vulkaan. Pärast paariaastast vaikust hakkas ta jälle tegutsema veebruaris.

Neljapäevase plahvatuse tekitas kuuma magma kokkupuude külma lumega.