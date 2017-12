VIDEO ja FOTOD | Saksamaal rammis auto sotsiaaldemokraatide peakorterit

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi kesköö paiku, kui 58-aastane juht sõitis oma sinise sõiduautoga Peugeot peakorteri sissepääsualale ja rammis seina, vahendab uudistekanal BBC.

Juht oli ka ainus inimene, kes sai vigastada. Ta toimetati haiglasse kergemate vigastustega.

Uurijad leidsid kohalike uudistekanalite teatel autost mitu bensiinikanistrit ja süütevedelikku, asudes uurima vahejuhtumit kui võimalikku süütamiskatset.

Autojuhi enda sõnul soovis ta sooritada enesetappu, säutsus pealinna politsei oma Twitteri kontol.

Der Fahrer gibt an, sein Auto in Selbsttötungsabsicht in das Gebäude gesteuert zu haben. Erste Ermittlungen unseres #LKA bestätigen dies.

