VIDEO ja FOTOD: Rumeenia valitsus dekriminaaliseeris iseenda korruptsioonikuriteod – rahvas tuli tänavatele

Rumeenia linnades tulid tänavatele sajad tuhanded inimesed, et protestida mitmete korruptsioonikuritegude dekriminaliseerimise vastu valitsuse poolt. Tegemist on suurimate meeleavaldustega riigis pärast kommunismi kokkuvarisemist 1989. aastal.

Meedia hinnangul avaldas meelt 200 000-300 000 inimest, kellest osa karjus „Vargad!“ ja „Astuge tagasi!“, vahendab AFP.

Pealinnas Bukarestis loopisid mõned inimesed julgeolekujõudude pihta pudeleid, ilutulestikuvahendeid ja kive. Vastati pisargaasiga. Mõned politseinikud ja meeleavaldajad said kergelt viga.

Teist õhtut järjest tulid meeleavaldajad tänavatele ka teistes linnades üle Rumeenia.

Valitsus dekriminaliseeris teisipäeva õhtul eridekreediga teatud korruptsioonikuriteod ja muutis võimu kuritarvitamise vangistusega karistatavaks ainult siis, kui selle tagajärg on rahaline kahju üle 44 000 euro.

Justiitsminister Florin Iordache kirjutas kolmapäeval Facebookis, et eridekreedis ei ole midagi „salajast, ebaseaduslikku ega ebamoraalset“.

Bukarest väidab, et viib seadusandlust kooskõlla põhiseadusega.

Kriitikute sõnul on aga dekreedist peamised kasusaajad sotsiaaldemokraatliku erakonna (PSD) juht Liviu Dragnea, kes on parajasti väidetava võimu kuritarvitamise eest kohtu all, aga ka teised vasakpoolsed poliitikud.

54-aastane Dragnea on juba tingimisi vangi mõistetud valimispettuse eest. Teisipäeval alanud võimu kuritarvitamise kohtuprotsess puudutab 24 000 eurot.

Veel üks algatus, mille peaminister Sorin Grindeanu parlamendile esitab, näeb ette umbes 2500 lühemaid kui viieaastaseid mittevägivaldsete kuritegude eest mõistetud vanglakaristusi kandva inimese vabastamist.

Valitsuse sõnul vähendab see ülerahvastatust vanglates, kuid kriitikud väidavad, et peamised kasusaajad on taas paljud ametnikud ja poliitikud, kes on viimastel aastatel korruptsioonivastase kampaania käigus vahele jäänud.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja tema asetäitja Frans Timmermans tegid kolmapäeval Rumeenia kohta ühisavalduse, milles väljendasid sügavat muret.

Rumeenia paremtsentristist president Klaus Iohannis, kes valiti 2014. aastal ametisse korruptsioonivastaselt platvormilt ja kes on Dragnea terav kriitik, nimetas dekreeti kolmapäeval skandaalseks ning astus samme põhiseaduskohtu kaasamiseks.