VIDEO ja FOTOD | Roomas sadas lund ja temperatuur on nullis – lapsed said koolist vaba päeva

Roomas nähti esimest korda viimase kuue aasta jooksul lumesadu. Jäised tuuled Siberist pühkisid üle kogu Euroopa, tuues kaasa miinuskraadid, mis on nõudnud neli inimelu, sulgenud koole ja häirinud liiklust.

Viimati sadas Roomas lund 2012. aasta veebruaris. Eile tuli aga seda maha 3-4 sentimeetrit, vahendab AFP.

Itaalia pealinnas suleti koolid ning kohalikud võimud avasid mitu raudteejaama hädavarjupaigaks kodututele.

Esmaspäeva hommikul oli kraadiklaas Roomas nullis ning kuni kolmapäevani ennustatakse maksimaalselt kuuekraadist külma. Lund ei ole juurde oodata.

Põhja-Itaalias Torinos tuli pühapäeval tugeva lumesaju tõttu edasi lükata Seria A jalgpallimatš Juventuse ja Atalanta vahel.

Alates laupäevast on Poolas külma tõttu surnud kaks inimest. Alates novembrist on Poolas surnuks külmunud 48 inimest. Poola kirdeosas Gołdapis langes temperatuur öösel -26,2 kraadini, päeval on Ida-Poolas 11 kraadi külma.

Prantsusmaal, kus on oodata temperatuuri langemist -10 kraadini ja tuulekülma võib olla -18 kraadi, on kodututele avatud hädavarjupaigad.

Eile leiti Prantsusmaa kaguosas Valence’is surnuna kodutu mees. Reedel leiti veel üks mees surnuna Pariisi eeslinnas. Mõlemad surmad arvatakse olevat seotud külmaga.

Suurbritannia ilmateenistus teatas, et mõnedes Inglismaa ja Walesi osades on oodata külmimat ilma pärast 2013. aastat või isegi 1991. aastat.

Berliinis, kus tänavatel arvatakse elavat vähemalt 3000 inimest, olid kodutute öömajad 95-protsendiliselt täis. Eelolevateks öödeks oodatakse ülerahvastatust, sest temperatuur langeb -20-ni.