VIDEO ja FOTOD | Ränk vihmasadu uputab Riiat

Riias täna hommikul alanud vihmasadu jõudis keskpäevaks sellise intensiivsuseni, et lõi selle aasta kohaliku rekordi. Maha oli sadanud üle 20 millimeetri vett. Senine rekord, 21,5 millimeetrit oli pärit 2. septembrist, kuid täna võidakse see tulemus ületada enam kui kaks korda, sest ilmateenistus on Riiga lubanud 45 millimeetrit sademeid.