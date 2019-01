VIDEO JA FOTOD | Poolas pussitati Gdański linnapead Pawel Adamowiczit

Poola uudisteagentuur PAP vahendab, et intsident leidis aset ühel heategevusüritusel. Linnapea oli laval, kui sinna ronis ka üks võõras mees, kes teda noaga südamepiirkonda lõi. Adamowicz viidi haiglasse, tema seisund on raske.

Siseminister Joachim Brudzinski sõnas, et pussitamine on näide ülimast barbaarsusest. Ta kinnitas, et pussitaja on kinni võetud ja vahi all.

Pawel Adamowicz on Gdański linnapea juba aastast 1998. Ta on avalikult avaldanud arvamust, et toetab samasoolisi paare ning rahvusvähemusi. Arvatakse, et just viha tema vaadete osas võib olla üheks põhjuseks, miks teda rünnati.

Lavale tormanud, olla ründaja karjunud, et linnapea varasem kodupartei Kodanike Platvorm olla ta vangistanud.

Poola president Andrzej Duda kirjutas Twitteris, et tema teada on linnapea seisund väga raske, aga on siiski lootust, et ta jääb ellu. Ta lisas, et palvetab Adamowiczi eest.