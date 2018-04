VIDEO ja FOTOD | Põhja- ja Lõuna-Korea juhid istutasid riikide piirile puu

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un ja Lõuna-Korea president Moon Jae-in istutasid kahe riigi vahelisele demarkatsioonijoonele ühiselt puu, vahendab BBC News.

Puu on pärit 1953. aastast, kui allkirjastati Korea sõja relvarahulepe. Puu istutamiseks kasutati mulda ja vett mõlemalt poolt piiri, mis omavahel kokku segati.

Pärast puu istutatmist ütles Kim Moonile: „Ma loodan, et just nagu männipuu võime me olla alati rohelised, isegi talveajal.”

„Jah, see saab nii olema,” vastas Moon.

Kimi õde Kim Yo-jong ulatas talle valged kindad ning Kim ja Moon viskasid puu juurtele viimase labidatäie mulda.

„See on tähendusrikas koht... See on tõesti uus kevad, mis on tulnud Põhjale ja Lõunale. Ma loodan tänasest võimalusest viimast võtta,” ütles Kim. „Koos selle männipuuga võivad kasvada meie suhted.”

Pärast puu istutamist läksid Kim ja Moon kahekesi lühikesele jalutuskäigule.