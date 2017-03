VIDEO ja FOTOD: Pidu ja pussitamine Stockholmi kuningalossi lähedal - gängide suurenev võim teeb rootslastele muret

Eesti Päevaleht ja Delfi käisid möödunud nädalal Rootsis, sõitsid Stockholmist Malmösse ja uurisid, mis toimub riigis, mida oleme harjunud seostama pigem Astrid Lindgreni juttudega kui tulistamiste või autode süütamisega.

Stockholmi kesklinna Kungsträdgårdeni platsil tähistati eelmisel teisipäeval tänavalõkete ja kontserdiga iraanlaste uusaastapidu Nowruzi. Üle lõkete hüppamas võis näha nii selgelt Iraani juurtega inimesi kui muud linnarahvast.

Vaid veidi pärast toreda ürituse lõppu sattusid Eesti ajakirjanikud sealsamas Stockholmi kesklinnas juhuslikult tunnistajaks millelegi, mis tundus olevat kampadevaheline verine arveteklaarimine. Õnneks polnud pussitamisohvri vigastused eluohtlikud ja ta astus omal jalal kiirabiautosse. Teda jälgis eemalt altkulmu kamp tumeda jumega tegelasi.

Rootsi ametnikud ja poliitikud ei varja, et riigis on terav turvalisuskriis, mis puudutab eriti teatud probleemseid piirkondi, kus on aastatega lastud vohama segregatsioon. Sellest on omakorda kasvanud välja gängid ja kuritegevus.

Ehkki kurjategijaid on arvuliselt vähe, valmistavad nad palju peavalu. Politseinikud rääkisid ajakirjanikele, kuidas neid üpris sagedasti Stockholmi ühes probleemsemas asumis Rinkebys kividega loobitakse ja tõdesid, et linnas on lastud halval käitumisel normaalseks muutuda. Politsei hinnangul oleks vaja seadusi karmistada ning kasvatada inimestes austust korravalve vastu.

Rootsi justiits- ja migratsiooniminister Morgan Johansson ütles Stockholmis Päevalehele ja Delfile antud intervjuus, et valitsus ja parlament tegelevad karistuspoliitika karmistamiseks vajalike seaduste ettevalmistamisekga. Kuid ei minister ega teised intervjueeritud seosta gängivägivalda värske põgenikelainega. Minister Johansson on isegi üllatunud, et pagulaste seas on kuritegevuse näitajad keskmisest madalamad.

Teisipäevases Eesti Päevalehes vastavad Rootsi otsustajad kuuel leheküljel küsimusele, mis Rootsis lahti on ja mida olukorra parandamiseks ette võetakse.