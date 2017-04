VIDEO JA FOTOD: Pariisis Champs-Élyséel toimunud tulistamises hukkus politseinik, piirkond suleti

Täna õhtul toimus Pariisi Champs-Élyséel tulistamine, piirkond suleti ning inimestel palutakse piirkonda vältida. Üks politseinik sai surma ja kaks raskelt haavata. Tulevahetuses hukkus ja ründaja.

Esialgsetel andmetel hukkus tulistamises üks politseinik, kaks korrakaitsjat sai tõsiselt viga, teatas CNN.

Politsei teatel oli tulistajaid vähemalt kaks, kellest ühe lasi politsei maha. Prantsuse politsei kirjutas oma Twitteri kontol, et politseinik istus punase fooritule tõttu seisma jäänud autos, kui ründaja teda mööda sõites tulistas. Kõik see toimus veidi enne kella 21.00 Pariisi aja järgi (Eesti aja järgi 22.00).

Surma saanud ründaja oli väideteavalt julgeolekujõududele varasemast teada ning oli sõnumiprogrammis Telegram rääkinud soovist politsinikke tappa, vahendas BFMTV. Siseministeeriumi pressiesindaja Pierre-Henry Brandet' sõnul võis ründajaid olla rohkem kui üks.

Piirkonnas on mitmeid politseiautosid, inimestel palutakse piirkonda vältida.

Vaata fotosid sündmuskohalt:

Paris : un policier abattu sur les Champs-Elysées https://t.co/dlj08GLeXa via @LePoint — MYSKY (@sydneyjds) April 20, 2017

🔴 Nous vous conseillons d'éviter le secteur des Champs Élysées — Préfecture de police (@prefpolice) April 20, 2017

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) April 20, 2017

Champs-Élysées' avenüü pikkus on 1,9 km. See on Pariisi üks tuntumaid tänavaid. Ta ühte otsa jääb Concorde'i väljak Luxori obeliskiga ja teise Charles de Gaulle'i väljak Arc de Triomphe'iga. Champs-Élysées on Pariisi ajalooliseks teljeks.