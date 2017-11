VIDEO ja FOTOD | New Yorgis sõitis mees otsa ratturitele ja jalakäijatele, hukkus kaheksa inimest, 11 sai viga. Juhtumit uuritakse kui terrorirünnakut

Politsei tulistas valgest pikapist väljunud 29-aastast meest ja ta vahistati. Hiljem teatasid võimud, et tegemist oli terroriaktiga, vahendab BBC News.

Meedias avaldati ka kahtlusaluse nimi. Tegemist on 2010. aastal USA-sse saabunud usbeki Saifullo Saipoviga.

Autost leiti sõnum, mis viitas terroriorganisatsioonile Islamiriik, teatas allikas CBS Newsile.

New Yorgi politseiülem James O'Neill ütles, et vigastatutel on tõsised, aga mitte eluohtlikud vigastused.

O'Neill kirjeldas ka sündmuste käiku:

Veidi pärast kella 15 kohaliku aja järgi rammis renditud auto jalgrattureid ja jalakäijaid. Seejärel rammis auto koolibussi, vigastas selles olnud kaht täiskasvanut ja kaht last ning peatus. Juht väljus autost, hoides käes kaht arvatavat käsirelva ja tegi "terrorirünnakuga kokku sobiva avalduse". Sündmuskoha lähedal olnud politseinik tulistas meest kõhtu. Sündmuskohalt leiti paintball'i relv ja õhurelv.

Juhtumit uuritakse kui terroriakti, uurimisega liitus ka Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI).

USA presidenti Donald Trumpi on vahejuhtumist teavitatud, teatas Valge Maja.

Loe veel

LATEST: https://t.co/zF0QDFCtqr



• At least 8 dead, several more injured

• NYC mayor: "This was an act of terror"

• One suspect in custody pic.twitter.com/wo6F5LQfWj