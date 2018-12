VIDEO JA FOTOD | Mitu inimest sai Strasbourgi jõuluturu lähistel toimunud tulistamises viga

BBC andmetel on mitu inimest haavata saanud. Kinnitamata andmetel on üks inimene surma saanud.

Intsident juhtus jõuluturu lähedal ühel Place Kleberi väljakul.

Julgeolekuorganid on ala piiranud ja trammiliiklus on peatatud.

Kohalikud võimuesindajad kinnitasid "käimasolevat intsidenti", kuid üksikasju pole avaldatud.

Prantsuse siseministeerium kinnitas "tõsisist avaliku julgeoleku intsidenti" ja soovitas tungivalt inimestel siseruumidesse jääda.

Kohalik ajakirjanik Bruno Poussard kirjutas Twitteris, et kesklinnas puhkes paanika pärast seda, kui kõlasid lasud - esialgu üks või kaks, seejärel terve rida.

Eesti Päevalehe ajakirjanik: segadus on suur

Kesklinna restoranis viibinud Eesti Päevalehe ajakirjanik Kadri Veermäe sõnul keeras kelner uksed lukku ja keegi välja ei saanud.

"Räägitakse, et ühes kebabikohas on pantvange võetud. Segadus on suur, kelner vaatab uudiseid, külastajad helistavad lähedastele," kirjeldab Veermäe kell 22.17 valitsevat segadust.

Mõne minu pärast lasti restoranikülastajad siiski tänavale.

ERRi ajakirjanik Mall Mälberg: oleme restoranis kinni

Strasbourg'is tulistamispaiga lähistel viibib ka ERR-i ajakirjanik Mall Mälberg. "Ma istun Kleberi väljaku ääres restoranis. Laske me otseselt ei kuulnud. Teame, et väidetavalt on üks inimene surma saanud. Jõuluturg on kinni, ühtki tuld ei põle, trammiliiklus on suletud. Restoranist keegi välja ei lähe. Me teame sama palju kui teisedki, aga välja me siit ei saa," rääkis ta, vahendab ERRi uudisteportaal.