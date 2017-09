VIDEO ja FOTOD | Mehhiko ranniku lähedal toimus presidendi sõnul sajandi suurim maavärin magnituudiga 8,2

Maavärina kese asus umbes 87 kilomeetri kaugusel Pijijiapani linnast edelas 70 kilomeetri sügavusel, teatas USA geoloogiateenistus, vahendab BBC News.

Mehhiko president Enrique Peña Nieto teatas, et maavärina magnituud oli 8,2, mis on Mehhiko jaoks sajandi võimsaim. Presidendi sõnul tundis maavärinat umbes 50 miljonit mehhiklast ja hukkunute arv võib kasvada.

Peña Nieto teatas ka suurtest kahjudest ning sellest, et maaväria tõttu jäi algselt elektrita miljon inimest. Neist 800 000 jaoks on elektrivarustus taastatud.

Peña Nieto sõnul on olnud 62 järeltõuget.

Mehhikole, Guatemalale, El Salvadorile, Costa Ricale, Nicaraguale, Panamale ja Hondurasele anti tsunamihoiatus.

Maavärinat oli tunda ka México linnas, kus hooned kõikusid ja inimesed jooksid tänavale. Tõuked kestsid Méxicos teadete järgi umbes minuti. Oli ka elektrikatkestusi.

Neljast hukkunust on tulnud teateid Mehhiko Chiapase osariigist ja veel kahest Tabasco osariigist ning ühest hukkunust on teatanud ka naaberriigi Guatemala president Jimmy Morales, kes kutsus televisioonis ja Twitteris inimesi üles rahunema.

Lõuna-Mehhikost ja Guatemalast on teateid ka kahjudest hoonetele.

Vaikse ookeani tsunamihoiatuskeskus teatas, et Mehhiko rannikul on võimalikud kuni kolm meetrit tõusuvee tasemest kõrgemad tsunamilained. Keskuse teatel on Salina Cruzi juures mõõdetud üks meeter tõusuvee tasemest kõrgemaid laineid. Chiapase osariigis evakueeriti rannikupiirkonnad.

11 osariigis suleti koolid.

Rannikule lähemal Paredóni linna juures on registreeritud mitmeid järeltõukeid magnituudiga 4,3-5,7.

Magnitude 8 earthquake rocks southern Mexico and is felt as far away as Mexico City, the USGS says, issuing a tsunami warning pic.twitter.com/kmSxODwoRm