VIDEO ja FOTOD | Manilas kostus kuurordist tulistamist ja plahvatusi, rünnaku eest võttis vastutuse ISIS

Filipiinidel kostus populaarses Resorts World Manila kuurordis tulistamist ja plahvatusi.

Maskeeritud tulistaja oli hotelli teisel korrusel ning tulistas hotelli külalisi, kirjutab CNN.

Politsei, tuletõrjemasinad ja julgeolekutöötajad jõudsid sündmuspaika kell 13.30 kohaliku aja järgi.

Hukkunute või vigastatute arv pole veel teada.

Rünnaku eest võttis vastutuse ISIS. Nende sõnul panid teo toime rühmituse omapäi tegutsevad sõdurid, vahendas monitooringufirma SITE.

"Resorts World Manila on suletud pärast teateid tulistamisest tundmatute meeste poolt. Teeme koostööd Filipiinide politseiga, et tagada kõikide külaliste ja töötajate turvalisus," kirjutas ettevõte Twitteris.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017

The Company is working closely with the Philippine National Police to ensure that all guests and employees are safe. — Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017