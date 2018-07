VIDEO ja FOTOD | Laialdased põlengud Ateena ümbruses on nõudnud vähemalt 50 inimelu

Kreekat tabasid viimase 11 aasta hävitavamad ja ohtlikumad põlengud. Ateena lähedal möllavates maastikupõlengutes kardetakse olevat hukkunud vähemalt 50 inimest.

Punase Risti teatel leiti mereäärses Mati külas ühe villa hoovist 26 surnukeha. Enne seda sünget leidu oli ametlik hukkunute arv 24.

Päästetöötajad on kasutanud inimeste rannalt evakueerimiseks kaatreid ja helikoptereid.

Otsitakse veel kümmet turisti, kes põgenesid paadiga.

Mõned ohvrid püüdsid lähenevate leekide eest jala või autoga pageda. Neli söestunud keha leiti Ateenast 29 kilomeetrit idas, Mati asula juures maanteel.

Enamik ohvreid jäigi lõksu Matisse, mis asub Ateenast 40 kilomeetrit kirdes, ja surid kas kodudes või autodes.

Vähemalt 104 inimest on kannatada saanud, neist 11 tõsiselt. Kannatanute hulgas on 16 last.

Kreeka valitsus palus tulekahjude ohjeldamiseks ka rahvusvahelist abi Euroopa Liidult. Lennukeid, päästetöödeks vajalikke sõidukeid ja tuletõrjujaid on appi saatnud Itaalia, Saksamaa, Poola ja Prantsusmaa.

Kreeka peaminister Alexis Tsipras ütles, et kõik päästejõud on mobiliseeritud ja Ateena ümbruses on välja kuulutatud eriolukord.

Tulekahjud ei ohustanud otseselt Kreeka kuulsaid iidseid mälestisi, küll aga segasid kiiruga põgenejad maanteedel tuletõrjujate tööd.