VIDEO ja FOTOD | Kuubal kukkus alla reisilennuk, mille pardal oli 104 reisijat ja üheksa meeskonnaliiget

Riikliku lennufirma Cubana de Aviacion reisilennuk Boeing 737 oli teel Kuuba linna Holguini, vahendab CNN. Kohaliku ajalehe Granma andmetel oli liini vedanud lennuk DMJ 0972 renditud.

Lennuk kukkus alla mõni minut pärast keskpäeva (kohaliku aja järgi) Santiago de las Vegase piirkonnas, mis asub lennujaama lähistel, teatab Kuuba kohalik ajaleht Granma.

Pealtnägijate sõnul oli mõni minut pärast lennuki õhkutõustmist taevas näha suurt tulekera, millele järgnes suitsuvihk.

Private 737 carrying over 100 passengers crashes in Havana, Cuba, multiple fatalities. #PlaneCrash #Cuba #Havana #News pic.twitter.com/Pz1cd9QFA8

Boeing 737 crashes in #Cuba with 104 people on board state media

#planecrash#Havana pic.twitter.com/FcvN3qlYtB