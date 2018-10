VIDEO ja FOTOD | Krimmi kolledžis toimunud plahvatuses hukkus 18 inimest, plahvatuse korraldanud õpilane lasi end maha

Hukkunud on 18 inimest, vigastatuid on üle 40," ütles Aksjonov telekanalile Rossija 24.

Aksjonovi sõnul korraldas plahvatuse kolledžis õpilane, kes lasi end pärast seda maha.

"Selle kolledži õpilane, 22-aastane, õppis selle õppeasutuse neljandal kursusel," ütles Aksjonov, kelle sõnul on olukord linnas kontrolli all.

Aksjonov teatas, et praegu on võimatu öelda, millega tragöödia seotud on. Tapja surnukeha leiti teiselt korruselt raamatukogust.

Aksjonovi sõnul tegutses kurjategija üksi.

Venemaa uurimiskomitee teatel oli kurjategija kolledži 18-aastane neljanda kursuse õpilane Vladislav Rosljakov.

Venemaa rahvuslik terrorismivastane komitee (NAK) teatas varem, et plahvatas kindlaks tegemata lõhkekeha. Venemaa uurimiskomitee kvalifitseeris juhtunu terroriaktiks. Uurimiskomitee esialgsetel andmetel plahvatas Kertši polütehnilise kolledži sööklas kindlaks tegemata lõhkekeha, mis oli täidetud metallesemetega.

„Korrakaitsejõudude ning avarii- ja päästeteenistuste tegevust plahvatuse põhjuse väljaselgitamiseks ja võimalike kordusplahvatuste ärahoidmiseks ning administratiiv- ja režiimmeetmete kompleksi organiseerimiseks koordineerib operatiivstaap,” öeldakse NAK-i teates.

Sündmuskohta uurivad Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) pommieksperdid.

Venemaa siseministeeriumi Krimmi peavalitsus kuulutas seoses terroriaktiga Kertšis välja eriolukorra.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas varem, et plahvatuse põhjuse üheks võimaluseks peetakse terroriakti.

Kertš. FM teatas, et sündmuskohal ei jätkunud kiirabiautosid ja vigastatute transpordiks kaasati ühistransport.