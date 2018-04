VIDEO ja FOTOD | Kim Jong-un astus esimese Põhja-Korea juhina pärast Korea sõda Lõuna-Korea pinnale

Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un ja Lõuna-Korea president Moon Jae-in kätlesid täna üle demarkatsioonijoone, mis eraldab kaht riiki ning astusid mõlemad teineteise territooriumile.

„Mul on rõõm teiega kohtuda,” ütles Moon naeratades Kimile, mille peale astus viimane üle betoonblokkide, mis tegi temast esimese Põhja-Korea juhi, kes on astunud Lõuna-Korea pinnale pärast Korea sõja lõppu relvarahuga 65 aastat tagasi, vahendab AFP.

Kimi improviseeritud kutse peale astusid kaks meest lühikeseks ajaks käsikäes ka Põhja-Korea poolele ning kõndisid siis Rahumajja Lõuna-Korea poolel Panmunjomi külas, et pidada maha tippkohtumine, mis on alles kolmas pärast vaenutegevuse lõppu 1953. aastal.

Kim teatas kohtumise alguses Moonile, et on emotsioonidest tulvil.

„Ma tulin siia täis otsustavust saata stardisignaal uue ajaloo lävepakul,” ütles Kim, lubades siirast, tõsist ja ausat mõtteviisi.

Moon vastas, et loodab, et jõutakse „julge kokkuleppeni, et me võiksime anda suure kingituse kogu korea rahvale ja inimestele, kes tahavad rahu”.

Kimi kõrval olid tema õde ja lähedane nõuandja Kim Yo-jong ning Põhja-Korea Koreade vaheliste suhete juht ning Mooni saatsid tema luureülem ja personaliülem.

Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA teatas, et Kim „arutab avatud südamega... kõiki küsimusi mis tõstatuvad Koreade vaheliste suhete parandamise ning rahu, õitsengu ja Korea poolsaare taasühinemise asjus”.