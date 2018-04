VIDEO ja FOTOD | Kim Jong-un astus esimese Põhja-Korea juhina pärast Korea sõda Lõuna-Korea pinnale

Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA teatas, et Kim „arutab avatud südamega... kõiki küsimusi mis tõstatuvad Koreade vaheliste suhete parandamise ning rahu, õitsengu ja Korea poolsaare taasühinemise asjus”.

KCNA ei maininud aga tuumarelvadest vabanemist ning ajal, kui kogu maailmas näidati ajaloolist kätlemist, näitas Põhja-Korea riigitelevisioon testitabelit.

"Uus ajalugu algab siit. Ajaloo ja rahuajastu alguses," kirjutas Kim Jong-un külalisteraamatusse.

Kim Jong-uni limusiini saadavad jooksvad ihukaitsjad.

