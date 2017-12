VIDEO ja FOTOD | Katalaanide protestimarsil Brüsselis osaleb 45 000 inimest

Brüsselis toimub täna katalaanide protestimarss, kuhu on saabunud palju rohkem meeleavaldajaid, kui esialgu arvati. Korraldajad ootasid kohale 20 000 inimest, kuid Brüsseli Elsene tsooni politsei teatas, et tänavatel on 45 000 inimest.

Meeleavaldajad tahavad juhtida tähelepanu olukorrale oma kodumaal ning avaldada toetust Kataloonia tagandatud presidendile Carles Puigdemontile ja teistele endistele valitsuse liikmetele. Meeleavaldus on seni rahumeelne olnud, vahendab flaami ajaleht De Standaard. Meeleavaldajad kogunesid kohaliku aja järgi alates kella kümnest Brüsseli Jubelparki/Parc du Cinquantenaire’i, kust algas kell 11.30 rongkäik. Rongkäigu lõpppunktiks on kavandatud Jean Rey väljak, kus Puigdemont peaks kõnet pidama. Aktsioon peaks lõppema kohaliku aja järgi kell 15.30. Politsei teatas, et jõude on tugevdatud. „On reserv avaliku korra tagamiseks föderaalpolitsei ja teiste kohalike tsoonide toetusel ning kohal on ka erariietes personali,” teatas politsei esindaja Ilse Van de Keere. Katalaanid ei taha enese sõnul mingit Kataloonia iseseisvussõnumit edastada, vaid paluvad Euroopalt austust katalaanide ja nende õiguste vastu. Osa katalaanidest saabus Brüsselisse juba eile. Brüsseli hotellid on täiesti täis, teatas Brüsseli hotelliassotsiatsioon.