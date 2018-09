VIDEO ja FOTOD | Jaapanisse saabus viimase 25 aasta võimsaim taifuun, miljonil inimesel on kästud evakueeruda

Meteoroloogiagentuur hoiatas ränga vihmasaju tugeva tuule eest nii Jaapani lääne- kui ka idapiirkondades. Esimesena saabus taifuun kohaliku aja järgi keskpäeval Lõuna-Jaapanisse Tokushima prefektuuri. Kella 14 ajal kohaliku aja järgi jõudis torm Kobe lähedale, vahendab Japan Times.

Varem liikus Jebi kiirusega 55 kilomeetrit tunnis. Tuule kiirus selles oli 60 meetrit sekundis ja õhurõhk keskmes 950 hektopaskalit.

Osaka lahel paiskas torm tankeri vastu silda ja Kyotos rebis tuul pealt osa raudteejaama katusest, vahendab BBC News.

Ära on jäetud umbes 800 sise- ja rahvusvahelist lendu. Suletud on populaarne teemapark Osakas ja kaubanduskeskused. Osaka Kansai rahvusvaheline lennuväli on üle ujutatud.

Liiklus on peatatud ka mõnedel raudteeliinidel nagu Tokaido Shinkansen ja Sanyo Shinkansen.

Ilmateenistus hoiatas ka kõrgete lainete eest ning kutsus inimesi olema valmis üleujutusteks ja mudavooludeks.

Evakuatsioonikorraldused on antud mõnedele piirkondadele Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo, Kagawa, Ehime ja Wakayama prefektuuris. Jaapanis ei ole evakueerumine kohustuslik ja inimesed jäävad sageli koju, mistõttu satuvad üleujutuste või äkiliste maalihete lõksu.

Gifu, Aichi ja Mie prefektuuris on teatatud elektrikatkestustest.