VIDEO ja FOTOD | Itaalia rannas grupivägistati Poola naisturist, tema kallim pidi seda pealt vaatama

Foto sündmuskohalt: pildil on turistide isiklikud asjad.

Itaalia populaarses suvituslinnas Riminis vägistati noor poolatar. Tema peigmees oli sunnitud seda pealt vaatama, lisaks peksid kurjategijad ta läbi ning varastasid noorte asjad.

Daily Mail kirjutab, et 26-aastast naist ja tema sama vana kallimat rünnati laupäeval ühel vaiksel rannaribal. Praegu on teada, et neile lähenes neli võõrast meest.

Nelik vägistas kordamööda noort poolatari. Tema peigmeest peksti ja too oli sunnitud abitult vaatama, mis kurjategijad ta naisega teevad. Hoobid olid nii rängad, et ühel hetkel kaotas noormees teadvuse.

Tema ja ta korduvalt vägistatud kallim jäid rannaliivale lebama, sulid lahkusid. Peagi märkas paari üks mööduja, kes kutsus politsei ja kiirabi.

AP

Itaalia politsei nimetab rünnakut brutaalseks ja elajalikuks. Praegustel andmetel kedagi veel vahistatud pole.

Paraku pole taolised rünnakud sealkandis haruldased. Näiteks mullu vägistati Riminis 17-aastane Suurbritanniast pärit neiu, kes läks ühe 19-aastase kohalikuga tähtede langemist vaatama. Too aga osutus hoopis perverdiks, kes neiu vägistas.