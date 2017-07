VIDEO ja FOTOD | Itaalia on kimpus hiiglaslike metsapõlengutega! Ka Vesuuv on mattunud tossupilve

Itaalias Napolis viibides võib taamal kõrguv Vesuuv paista üpris õõvastav - tossupilvede järgi on see visuaalselt kui lõõmav vulkaan, mis peagi Pompei uuesti laava alla matab.

Eelnev oli muidugi vaid kirjanduslik liialdus. Tegelikult on tegu paljude metsatulekahjudega, mis hetkel Lõuna-Itaaliat laastavad.

ABC kirjutab, et tuletõrjujad on põlengutele piiri panemisega tegelenud juba päevi. Kokku on hetkel 18 eri põlenguala. Lisaks Vesuuvi nõlvadele ka näiteks Sitsiilias.

Ametivõimud on kinnitanud, et tulekahjude põhjuste puhul saab rääkida ka inimtegevusest. Otseselt süütamist siiski praegu ei kahtlustata.

Itaalias on praegu kuumalaine ning vihma pole tükk aega sadanud. Vesuuvi lähistelt on ka osa inimesi evakueeritud. Meediaväljaannete andmetel arvasid paljud turistid ja kohalikud sedagi, et tõesti ongi vulkaan purskama hakanud, sellest teavitati ka päästeteenistust. Pilte vaadates pole imestada, miks selline järeldus võidi teha.

