VIDEO ja FOTOD | Hawaiil purskab keset elamupiirkonda tänavast laavat

Aur ja laava purskusid välja praost Leilani Estatesis, mis asub Pahoa linna lähedal saarestiku suurimal, Hawaii saarel, vahendab Associated Press.

Kohalikus televisioonis näidatud videos on näha laavat puskamas praost keset tänavat.

Lava can be seen spewing from a vent in Hawaii's Leilani Estates community on the Big Island after eruption of Kilauea volcano.



The county has ordered evacuations for all of Leilani Estates, which according to the last Census has a population of 1,500.