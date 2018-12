VIDEO ja FOTOD | Egiptuses avati 4400 aastat puutumatuna püsinud vaarao ülempreestri hauakamber

Värviliste hieroglüüfidega ja 24 skupltuuriga kaunistatud haud on puutumatuna püsinud umbes 4400 aastat. Egiptuse muististeameti teatel on Kairo lähedal asuv hauakamber viimaste aastakümnete tähelepanuväärseim leid.

New and great discovery at Saqqara

Tomb of Wah-ti #Today pic.twitter.com/Y6zGeabGxG — Wesam Mohamed (@WesamMohamed_) December 15, 2018

„Tekst jutustab skulptuuridel kujutatud inimeste igapäevaelust ning hauakambri omaniku eluloost,” ütleb Reutersi videost muinsusameti juht Mostafa Waziri. „Samuti näeme flöödikontserti ja tagaaetavat kurjategijat. Graveeringud kujutavad keraamikatöökoda ja ohverdamist.”

Egiptuse antiiginõukogu teadusosakonna juht Mohammed al-Saidi märkis, et Vana-Egiptuse hauakambrite puhul on kõige olulisem tunnus ohvriandide suurust kujutavad graveeringud, mis näitavad, kui olulise kadunukesega on tegu. „Ohvripanuseks pandud härg oli uskumatult suur,” märkis al-Saidi. „Lisaks on hauakambrile graveeritud selle omaniku nimi. Selliseid skulptuure pole me avastanud väga pikka aega.”