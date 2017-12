VIDEO ja FOTOD | Delfi Kataloonias - iseseisvusvastase partei toetajad tervitasid esinumbrit hüüetega "Proua president!"

Täna oli Kataloonia neljapäevaste valimiste kampaania viimane päev. Delfi käis vaatamas erakonna Ciudadanos hilisõhtust valimisüritust ja partei esinumbrit Inès Arrimadast, kellest võib viimaste küsitluste järgi tulla valimiste võitja.

Rääkisime ka Arrimadase toetajatega, kes kinnitasid, et loodavad 36-aastasest naispoliitikust lõhenenud regiooni ühendajat. "See on partei, mis lubab valitsedes esindada kõiki [Kataloonia] 7,5 miljonit elanikku, mitte ainult paari miljonit," rääkis hallipäine Rafael. "Võimul olnud natsionalistlikud parteid on toonud ühiskonda vägisi vastandumisi, võtmata ülejäänud ühiskonda arvesse. Nad arvavad, et kogu Kataloonia toetab neid, aga see pole tõsi."

Kui Arrimadas viimaks lavale tuli, tervitati teda hüüetega "Elagu Hispaania" ja "Presidenta" ehk "Proua president".

Nagu video lõpus kuulda, siis kõik kohalikud elanikud Ciudadanose toetajate vaimustust ei jaganud - mitme lähedaloleva maja rõdudelt võis kuulda metallpottide heli, mida elanikud protesti märgiks ja Arrimadase kõne summutamiseks kolkisid.