Video ja FOTOD: California kuberner palus Oroville’i tammi hädaolukorra tõttu Trumpilt abi

USA California osariigi kuberner Jerry Brown palus esmaspäeva õhtul kohaliku aja järgi föderaalabi seoses Oroville’i tammi kriisiolukorraga. Evakuatsioonikäsud 188 000 elanikule jäävad kehtima.

„Ma palun aupaklikult, et te kuulutaksite välja hädaolukorra otsese föderaalabi saamiseks Butte’i, Sutteri ja Yuba maakondadele Oroville’i järve tammi erakorralise äravoolutee potentsiaalse purunemise puhuks,“ ütles Brown oma kirjas USA presidendile Donald Trumpile, vahendab CNBC.

„Katastroofilise üleujutuse võimaluse tõttu olid umbes 188 000 elanikku Butte’i, Sutteri ja Yuba maakondadest sunnitud viivitamatult kodudest evakueeruma elu ja ohutuse huvides. Võimuesindajad püüavad agressiivselt Oroville’i järve veetaset alandada, samal ajal kui järjekordne atmosfäärilise jõe tormisüsteem peaks saabuma 48 tunni jooksul,“ lisas Brown.

Abi paludes ütles kuberner, et Oroville’i tammi hädaolukord on nii tõsine ja sellise ulatusega, et sellele jätkuv efektiivne reageerimine ületab osariigi ja kohalike võimude võimekusi ning elude päästmiseks ning vara, tervise ja ohutuse kaitseks ning tõsise olukorra mõjude vähendamiseks on vaja föderaalabi.

Esmaspäeva õhtul asetasid töölised helikopterite abil kohale hiiglaslikke kivikotte kohtadesse, kus erakorraline äravoolutee on minema uhutud. Kahjustatud kohtades oli edasise murenemise vältimiseks kavas kasutada ka mörti.