VIDEO ja FOTOD | Austraalias ohustab üleujutus kuni 20 000 majapidamist, tänavatel on krokodillid ja maod

Suur osa Townsville’i linnast Queenslandi osariigis on üleujutatud. Puudub elektrivool ja inimesed on olnud sunnitud vee eest katustele ronima, vahendab CNN.

Tugev vihm sundis võime eile Rossi jõe tammi tulvavärvaid avama, mis päästis valla 1900 kuupmeetrit vett.

Laupäeval käisid politseinikud mõnedes Queenslandi osades ukselt uksele, et soovitada elanikel kodudest lahkuda.

Osariigi peaministri Annastacia Palaszczuki sõnul ei ole tegemist mitte kord 20 aasta jooksul, vaid kord saja aasta jooksul aset leidva sündmusega.

Sajad elumajad Townsville’is on üleujutatud. Kardetakse, et ohus on 10 000-20 000 kinnistut.

Asja teeb kodust põgenevate inimeste jaoks veel hullemaks see, et on nähtud arvukalt krokodille ja madusid, keda tulvaveed on kaasa toonud.