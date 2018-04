VIDEO ja FOTOD | Armeenia peaminister Sargsjan astus meeleavalduste tõttu tagasi

Armeenia endine president ja hiljuti peaministriks saanud Serž Sargsjan astus 11 päeva kestnud meeleavalduste järel tagasi. Meeleavaldustega ühinesid täna ka relvastamata sõdurid, eile vahistatud opositsiooniliidrid vabastati.

"Nikol Pašinjanil (meeleavaldajate juht) oli õigus. Minul ei olnud õigus. Kujunenud olikorral on mitu lahendust, aga ma ei lähe välja neist ühelegi. See ei ole minulik. Ma jätan riigi juhi koha, peaministri ameti," ütles Sargsjan Interfaxi vahendusel. "Ma täidan teie nõudmise. Soovin meie maale rahu."

Valitsusvastaste meeleavaldustega Jerevanis ühines täna suur grupp Armeenia sõjaväelasi. Sõjaväe teatel on see aga ebaseaduslik ja selle eest karistatakse karmilt.

Enne peaministriks nimetamist oli 63-aastane Sargsjan kümme aastat riigi president. Põhiseaduse muutmise abil sai ta nüüd suurema osa võimust enda kätte peaministrina.

Viimastel päevadel on läbi Jerevani marssinud kümned tuhanded inimesed, kes on blokeerinud tänavaid ja korraldanud istumisstreike. Nad nõudsid, et Sargsjan astuks tagasi ja avaks tee ennetähtaegsetele valimistele, mida ta oli aga seni keeldunud tegemast.