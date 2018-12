VIDEO JA FOTOD | Ankaras põrkas kiirrong kokku tavarongiga ja paiskus vastu viadukti, mitu inimest sai surma

Õnnetus juhtus Ankara aja järgi kell 6.30 (Eesti aja järgi kell 5.30), kui kiirrong sõitis rööbastelt maha, põrkas kohaliku ajakirjanduse teatel raudteejaamas kokku kohaliku, aga reisijatest tühja reisirongiga ja paiskus seejärel vastu raudteeviadukti, vahendab uudistekanal Bloomberg.

Telekaadritelt on näha, kuidas kümned ametnikud üritavad päästa inimesi vagunitest, mis on õnnetuse tagajärjel kõvasti kahjustada saanud. Ka osa viaduktist on kokku kukkunud, mattes vagunid enda alla. Teadaolevalt sai õnnetuses vähemalt seitse inimest surma ja 48 vigastada.

Kiirrong oli teel Ankarast Konya linna.

Unofficial reports indicate that high speed train was derailed after colliding with an empty commuter train. Here is the first video from the scene in Ankara. pic.twitter.com/KH3XJlj0FV— Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) December 13, 2018