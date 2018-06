VIDEO ja BLOGI | Vladimir Putin: loodetavasti hakkab Balti riikide võimudel häbi oma poliitika pärast vene vähemuste suhtes!

Putini otseliin

Putin kinnitas lõpetuseks venemaalastele, et kõiki küsimusi analüüsitakse ja töötatakse läbi.

Putin: me ei pea mitte ainult hüppama mööduva uue tehnoloogilise elukorralduse rongi viimasesse vagunisse, vaid peame seda rongi juhtima. 1930. ja 1950. aastad ei kordu tänapäevastes tingimustes, aga on vaja sihikindlalt tööd teha. Me oleme võimelised seda tegema, kui oleme koos.

Putin: 1930. aastate industrialiseerimise ajal oli küsimus riigi ellujäämises. Maailm oli sõja äärel. Sama oli 1950. aastatel. Külm sõda ja tuumaoht. See oli jälle ellujäämise küsimus. Ma tahan, et me kõik mõistaksime ja teaksime, et kui me jääme maha tehnoloogilisest arengust, ei taga majanduskasvu, uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, kui ei ühenda oma riiki teede ja sideliinidega, kui jätame tähelepanuta tervishoiu ja hariduse, võime lootusetult maha jääda. See seab kahtluse alla meie suveräänsuse.

Mida öelda venemaalastele, et mobiliseerida neid Venemaale vajalikuks läbimurdeks?

Putin: üks ei ole lahinguväljal sõdur. Minu kõrval on mõttekaaslaste meeskond.

Kas Putin ei ole poliitilisel Olümposel liiga üksi?

Putin: järeltulijat mul ei ole, riigipea määrab Vene rahvas.

Putin teatas, et on Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga sinapeal. Tšehhi presidendile Miloš Zemanile ütleb ta aga teie, sest Zeman on temast vanem.

Putin lükkas ümber kuuldused, et sõit Krimmi sillal tehakse tasuliseks.

Putin: Vene ajakirjanik Võšinski vahistati Kiievis selle eest, et ta on ajakirjanik. Kiievi sellele lubamatule poliitikale peab reageerima ajakirjanike kogukond. Mis puutub Ukraina filmirežissööri Oleg Sentsovi, siis tema vahistati (Krimmis) plahvatuse ettevalmistamise eest, mitte tema professionaalse tegevuse eest, need ei ole kõrvutatavad asjad ja mingi vahetamine ei ole seetõttu võimalik.

Putin: vastav töö on käinud Gazpromis ja Rosneftis, aga natsionaliseerida kogu valdkonda oleks raske, see on seotud probleemidega majandusele. Kellele ettevõtted ka ei kuuluks, peavad nad olema efektiivsed ja töötama seaduse raames.

Kutsutakse üles naftasektorit riigistama.

Putin: Huvitav.

Lääs ei tunnusta Assadit, miks teie tunnustate Porošenkot?

Uurali ja Uurali-taguse piirkonna elanikud kurdavad, et neil ei piisa staadione. Putin: vaja on vaadata, kuidas hakkavad tööle jalgpalli MM-iks ehitatud objektid.

Putin sillast Sahhalinile: loomulikult peame me seda probleemi igast küljest hindama majanduse, silla koormuse ja geopoliitika seisukohalt. Kõik võetakse arvesse.

Kirjutatakse, et Volga muutub madalamaks. Putin teatas, et võimud tegelevad selle probleemiga.

Ametnikud ravivad ennast välismaal, loeb Putin ette. Aga teie alandlik teener ei ravi ennast välismaal, lisab ta.

Kaevatakse, et Putin räägib, et Venemaal on vaja läbimurret, aga riigis pole isegi teid. Selleks ongi vaja läbimurret, vastab Putin.

Putin: riigiettevõtted ei sekku toimetuste poliitikasse.

Miks finantseerib Gazprom raadiojaama Ehho Moskvõ?

Putin suunab asepeaminister Gordejevile, kes olevat põllumajandusspetsialist, küsimuse, miks nimetatakse lehma liha vene keelest govjadinaks. Gordejev ei oska vastata ega tea ka Putin.

Putin loeb ette küsimuse: "Volodja, sa väsinud pole?" "Ei," vastab Putin.

Putin: nõukogude ajal prügi kahjuks ei utiliseeritud. Venemaal toodetakse kümneid miljoneid tonne jäätmeid aastas. Sealjuures on Venemaal kümneid tuhandeid ebaseaduslikke prügimägesid, osa tegevusest on kriminaalne. Praegu tegutseb 117 prügi ümbertöötlemistehast, neist 38 võib nimetada tänapäevaseks. 2024. aastaks peaks Venemaale tekkima 200 jäätmete utiliseerimise tehast.

Küsitakse Venemaal terava prügimägede probleemi kohta. Palju on kaebusi prügimägede kohta Moskva oblastis. Teistes regioonides kardetakse, et Moskva prügi tuuakse neile. Inimesed kardavad ka prügipõletamistehaseid: linnades, kuhu need on rajatud, pole midagi hingata. Prügi tuleb ümber töödelda. Vabatahtlikud kutsuvad üles kodanike, võimude ja keskkonnakaitsjate jõudude ühendamisele.

Putin: laserlahingukompleks on võetud relvastusse. 2019. aastaks võetakse teenistusse süsteem Avangard, 2020. aastaks rakett Sarmat. Teiste uute relvade väljatöötamine jätkub, põhiosa töödest on lõpule viidud. Relvad võetakse teenistusse plaanitud tähtajaks. Need, kes ei usu, ei uskunud ka varem, see ei ole aga Venemaal seganud relvi luua.

Putin: Süüria on sõjaväelaste jaoks unikaalne kogemus, on õnnestunud katsetada uusi relvasüsteeme lahingus. On saanud selgeks, kuidas tänapäeva konflikti tingimustes peavad töötama luure, kosmoseväed, lennuvägi.

Putin: Süürias on kaks Vene baseerumiskohta, Hmeymimis ja Tartusis. Need ei ole baasid - pikaajalisi rajatisi seal ei ole.

Putin: relvajõudude kasutamise kogemus lahinguoludes ei ole kuidagi võrreldav õppustega. Kahjuks kaasnevad sellega kaotused. Venemaa ei unusta seda ja võimud toetavad hukkunud sõjaväelaste perekondi. Süürias on mässuliste poolel sõdinud ka venemaalasi. Seetõttu on Vene relvajõudude missioon nii tähtis, et purustada terrorism Süüria territooriumil, enne kui mässulised relv käes kodumaale naasevad.

Küsitakse, millal tuuakse Vene väed täielikult Süüriast välja.

Putin: sündivuse langus 1990. aastatel viis selleni, et praegu on vähe sünnitamiseas naisi. Üks viis selle probleemi lahendamiseks on meelitada kaasmaalasi välismaalt Venemaale.

Putin: tuleb leida viisid Venemaa kodakondsuse saamise liberaliseerimiseks.

Putin: vene ja ukraina rahvad on vennad ning neil on ühine minevik ja tulevik.

Donbassi põgenikud Rostovi oblastis kurdavad, et ei saa vormistada dokumente kodakondsuse saamiseks. Tõendid maksavad raha, aga põgenikud ei saa ilma kodakondsuseta tööd. Tekib suletud ring.

Putin: et toota elektrit, on vaja ressursse. Paljud elektrijaamad töötavad söega, see ei ole aga kõige ökoloogilisem energiaallikas. Tuleb hoopis üle minna gaasimootoritele.

Kas Venemaal tulevad mingit subsiidiumid või soodustused elektriautodele?

Putin: Venemaal ei saa olla oma krüptovaluutat, sest see nähtus on väljaspool riiklikke raame. Keskpanga seisukoha järgi ei ole krüptovaluuta millegagi tagatud ega saa olla maksevahend. Siiski peavad võimud uurima, kuidas seda vahendit kasutada.

Kas Venemaal tuleb oma krüptovaluuta?

Putin: olen sellesse alati suhtunud ettevaatlikult ja hoolikalt. Võtmeülesanne on tõsta märkimisväärselt pensionäride sissetulekut. Valitsus võtab varsti tarvitusele vastavad meetmed.

Kas pensioniiga tõstetakse? Tööandjad ei taha enam üle 50-aastaseid töötajaid.

Putin: isikliku elu. Aga see kompenseeritakse sellega, et sa aitad miljonitel inimestel paremini elada.

Mida tuleb riigipea ameti tõttu ohverdada?

Putin: see on väga intiimne küsimus. Iga inimene sünnib usuga jumalasse.

Millal hakkas Putin jumalasse uskuma?

Putin: mitte valetada.

Milline nõuanne isalt Putinile meenub?

Putin: naeran tihti. Hiljuti kirjutas üks Saksa väljaanne, et Trump tõukab Euroopat Putini käte vahele. Võttes arvesse süüdistusi sekkumises, tuleb välja täielik sonimine.

Kas Putin naerab iseenda üle. Milline on olnud viimase aja kõige naljakam nali?

Putin: vea hind on suur. Püüan leida lahenduse.

Kiirküsimused: mida teeb Putin, kui ei tea, mida teha?

Putin: käib töö liikuvate meditsiinikomplekside loomiseks.

Küsitakse haiglate sulgemise kohta.

Tervishoiuminister Skvortsova ütleb, et vähki on õpitud diagnoosima varemas staadiumis, kuid ei ole veel piisavalt edu saavutatud.

Putin: vähiga võitlemise preparaadid peavad vastama tänapäevastele nõuetele. Tuleb ehitada uued onkoloogiakeskused ja meelitada noori spetsialiste. Valmistatakse ette vähiga võitlemise programmi, ka selleks on vaja nimetatud 8 triljonit.

Putin: tuleb pikendada eluiga, sealhulgas võitluse arvelt onkoloogiliste haigustega. Venemaa arendab võimalusi vähi varaseks avastamiseks. Vähi varase avastamise protsent peab olema 70, mitte 30.

Küsitakse onkoloogiliste haiguste kohta. Regioonides ei piisa kvalifitseeritud arste. Mõnikord on järjekord kolm kuud. Üks naine suri valušokki, sest ei saanud arstiabi.

Putin: meie laevad on niigi uppumatud. Kui analüüsida Mutko tegevust spordiministri ametis, saab selgeks, et on loodud väga palju spordiobjekte ja kõik need funktsioneerivad. Asepeaminister Mutko inglise keel vajab täiustamist, aga just tema ehitas objektid 2018. aasta MM-iks ja olümpiamängudeks.

Meremehed küsivad, kas laevadele tuleks kirjutada Mutko (endine spordiminister), sest ta on uppumatu.

Putin: haridus ei pruugi tal olla profiilne, aga Dmitri Rogozin on kuus aastat tegelnud kaitsetööstusega. Rogozin moodustab meeskonna, mis võimaldab Roskosmosel areneda nii tehnoloogiliselt kui ka organisatsiooniliselt.

Küsitakse Rogozini nimetamise kohta Roskosmose juhiks.

Putin: Venemaa peab tagasi võtma ja tugevalt hoidma eduseisu kosmoselendudes. Tähelepanu tuleb pöörata kaugema kosmose uurimisele. Tuleb arendada sidet kosmoses. See on tehnoloogia, mis võimaldab revolutsiooni sidevaldkonnas, läbimurret.

Jurist Peterburist küsib, mis ootab Venemaa kosmosevaldkonda.

Putin: sulgema midagi ei hakata. Putin tuletas meelde terroriakti Peterburis, kui eriteenistused leidsid terroristide sõnumivahetuse Telegramis. Putini sõnul on kõige kergem keelata, aga see ei ole õige tee. Tuleb liikuda innovatsiooni teel.

Küsitakse kuulujuttude kohta nt YouTube'i ja Instagrami keelamise üle.

Putin: Ukraina võimudele ei ole vaja isehakanud vabariikide valijaid, sest nad ei vali mingi hinna eest neid, kes tekitasid konflikti. Ukraina praegune juhtkond ei ole võimeline Donetski ja Luganski rahvavabariikide probleeme lahendama.

Putin: konflikti järsu eskaleerumise korral saavad tagajärjed Kiievi jaoks olema tõenäoliselt kõige tõsisemad ja võib tekkida oht Ukraina riiklusele.

Veel üks kirjanik Zahhar Prilepin küsib, mida teha, kui Kiiev alustab jalgpalli MM-i ajal Donbassis pealetungi.

Putin tuletas meelde 2008. aastat, kui riik ostis välja ärimeeste välismaised laenud, kui need olid juba valmis oma ettevõtted maha müüma. Siis õnnestus olukord päästa. Sellega tegeles riik. Välismaal ei hakka keegi Vene ärimeeste eest hoolitsema.

Putin ärimeestele, kellel on probleeme varadega välismaal: oleks pidanud hoidma kapitali seal, kus see teeniti.

Putin: kui Skripalide vastu oleks kasutatud sõjalist mürkainet, oleksid nad surnud kohapeal. Tänu jumalale seda ei juhtunud. Kuni Venemaal ei ole juurdepääsu juurdlusele ja Julia Skripalile, on kommenteerida raske.

Mida tähendab Venemaa jaoks olukord seoses Skripalide mürgitamisega?

Putin meenutas oma kõnet 2007. aastal Müncheni julgeolekukonverentsil, kui ta rääkis, et USA tahab ühepooluselist maailma. Siis Venemaad ei kuulatud, aga nüüd on see kõigile selgeks saanud.

Putin: kas Washingtoni Euroopa partnerid on midagi "annekteerinud"? Euroopas räägitakse avalikult Venemaa-vastaste sanktsioonide kaotamisest, sest ollakse ise tundnud nende ebaõiglust.

Putin: lääne partnerid on kuluaarides piirangute kaotamisest "kõrva" rääkinud. Nüüd on nad hakanud sellest ka avalikult rääkima, eriti kaubandussõja foonil USA-ga.

Kas läänes tahetakse sanktsioonid kaotada?

Putin: kes hakkab vaidlema, et tuleb panna piir enesetapupropagandale, fašismipropagandale? Kohtusüsteemis töötavad teadlikud inimesed, kui on probleeme, tuleb nendega tegeleda.

Putin: Venemaa ei lähe seda teed, et korjab kokku kõik raamatud ja põletab ära.

Kirjanik Sergei Šargunov: Venemaa on alati olnud vabamõtlemise maa. Ekstremismi paragrahvi kasutatakse ebaõiglaselt. Selle alla oleks võinud sattuda ka vabamõtleja Puškin.

Putin: sanktsioonide keel on kontraproduktiivne. Olukord mittekodanikega Balti riikides on pretsedenditu õiguste piiramise viis. Me peame kaitsma oma kaasmaalasi Baltimaades, aga selliste meetmetega, mis ei halvenda nende olukorda. Loodetavasti hakkab Balti riikide võimudel häbi oma poliitika pärast vene vähemuste suhtes.

Putin: hirm vastastikuse hävitamise ees on tähtis heidutusfaktor. Maailmale on vaja uusi julgeolekumudeleid.

Küsitakse, mida teha Lätiga, kus keelatakse koolis vene keeles õppimine. Milliseid sanktsioone kehtestada?

Putin tsiteerib Einsteini: ma ei tea, milliste relvadega peetakse kolmandat maailmasõda, aga neljandat peetakse keppide ja kividega.

Küsitakse kolmanda maailmasõja kohta.

Putin: Venemaa peab kaitsma oma huve kõigis sfäärides. Surve Venemaale lõpeb, kui läänes mõistetakse, et see on kontraproduktiivne. Tuleb lugeda.

Putin: see on Venemaa takistamise viis. Miks seda tehakse? Nähakse, et Venemaast saab konkurent. See on lääne ekslik poliitika. Koostöö viiks majanduskasvuni kogu maailmas. Ja lääne partnerid hakkavad sellest aru saama.

Miks maailmas ei taheta kuulda Moskva häält?

Putin: regiooni naaseb ka laevaehitus. Hakatakse ehitama ka sellise tonnaažiga laevu, mida varem pole ehitatud. Võimud hakkavad arendama kosmosevaldkonda. Juba on olemas Vostotšnõi kosmodroom.

Putin: tööpuuduse probleemiga tegeletakse. Kaug-Idas arendatakse lennukiehitust, sealhulgas nii tsiviil- kui ka sõjalennukite ehitust.

Putin: on programmid, mille abil subsideeritakse lende ja need kehtivad teatud kodanike kategooriatele. Tuleb laiendada subsiidiumide geograagfiat.

Edasi tegeldakse Kaug-Ida probleemidega. Nn Kaug-Ida hektari kohta kurdetakse, et mõnikord antakse maatükke liiga kaugel, nii et nende juurde on raske pääseda. Mõnikord antakse maad kaitsealadel. On antud ka ainult pool hektarit, sest maad ei olevat. Kaug-Idas ei jätku ka tööd. Veel kaevatakse kallite lennupiletite üle Kaug-Idast mujale Venemaale.

Putin ei ole rahul, et ametnikud ei rääkinud naisele tema õigustest ja rõhutas, et tuleb kindlaks teha, kes need ametnikud olid.

Žvatškin lubas naisega kohtuda ning rääkida soodustustest ja õigustest, mis võimaldavad kiiremini maad saada. Žvatškin seletas, et maatükk peab olema ühendatud kommunikatsioonidega, seetõttu liigub järjekord aeglaselt.

Putin: see pole üldse õiglane. Kolme lapsega peresid tuleb ergutada. Helistatakse Tomski oblasti kubernerile Sergei Žvatškinile.

Paljulapseline ema Tomskist teatab, et seadus tasuta maatükkide jagamise kohta ei tööta. Ta on järjekorras juba 8 aastat ja jäänud on veel sama palju või rohkem. Kolm last kasvavad selle aja jooksul juba üles. Väljaspool järjekorda saavad maad 4 lapsega pered.

Putin teatas, et tema sellist traditsiooni ei tea, seda enam, et see on riigiduuma asi. Amnestiat tuleb korralikult ette valmistada.

Küsitakse, kas Putinil on kavas "traditsiooniliselt" pärast uuesti ametisse valimist amnestia välja kuulutada.

Putin: on lootus, et Venemaa koondis näitab ennast kodusel MM-il. Kuigi koondis ei ole viimasel ajal säravaid tulemusi näidanud, on lootus, et kodusel MM-il näitab ta oma parimaid omadusi.

Putin: väga palju sõltub regioonide juhtidest, sest spordiobjektid antakse üle regionaalvõimudele. Putin keelas kategooriliselt turgude rajamise staadionidele nagu 1990. aastatel.

Putin: kogu infrastruktuur Sotšis on pärast olümpiamänge hästi koormatud. See on kindlasti edu. Samuti hakatakse kasutama ja ehitatud jalgpallistaadione. Staadion ei ole ainult jalgpalliväljak, vaid palju muud.

Edasi räägitakse jalgpalli MM-ist. Putinil palutakse hoida silm peal jalgpalli arengul Venemaal ja MM-iks ehitatud objektidel.

Kõik ettepanekud ja küsimused kütuse hindade kohta saadetakse Kozakile.

Putin andis sõna asepeaminister Kozakile, kes ütles, et 30. mail lepiti naftatootjatega kokku hindade külmutamises.

Novak: valitsus tegi ettepaneku kehtestada nafta eksporditollid. Projekt on esitatud riigiduumale. Putin: selline meede ei tohi aga saada löögiks naftatootjatele.

Putin helistab energeetikaministrile Aleksandr Novakile, kes ütleb, et kütuse hindade tõus on peatunud. Valitsus on kasutusele võtnud meetmed, mis töötavad ja avaldavad positiivset mõju.

Putin: alandati bensiini ja diiselkütuse aktsiisi, võeti vastu otsus jätta ära aktsiisitõus, sügiseks võetakse tarvitusele meetmed olukorra stabiliseerimiseks turul.

Putin: valitsus on võtnud vastu rea otsuseid selle probleemi lahendamiseks. Hindade tõus on lubamatu. See on ebaõige reguleerimise tagajärg energiaressursside sfääris.

Veokijuht Peterburist küsib, miks tõusevad pidevalt kütuse hinnad.

Putin: meie ülesanne on vähendada vaesust kaks korda. Palgad on tõusnud ligi 10%. Ümberjaotamine maksusüsteemis on suunatud vaeste inimeste hulga vähendamisele. Ressursse tuleb jagada õiglaselt, abi kodanikele peab olema adresseeritud.

Putin: Täiendavat 8 triljonit õhust ei võta.

Miks tõsta makse?

Putin: maksupoliitika peab olema stabiilne.

Putini seatud eesmärkide täitmiseks on vaja 8 triljonit rubla. Allikad on ressursside efektiivsem ärakasutamine, makrofinantsplaanide ja maksupoliitika häälestamine ning majanduskasv.

Putin: on olemas arusaam, mida teha ja kuidas teha. Töötada tuleb programmilisel põhimõttel.

Kas valitsusel on olemas vajalikud instrumendid?

Putin: meil on täna optimaalne valitsuse koosseis.

Valitsuse koosseisust rääkides ütles Putin, et riigile vajaliku arenguplaani pani kokku eelmine valitsus. Kui valitsusse tuleksid täiesti uued inimesed, kaotaks Venemaa vähemalt kaks aastat ja seda aega tal ei ole.

Putin: märkimisväärselt on kasvanud masinate ja seadmete eksport. See räägib majanduse struktuursetest muutustest. Põllumajandustoodete eksport on ületanud relvastuse ekspordi. Võib veendumusega kinnitada, et Venemaa liigub valge tsooni suunas.

Putin: Venemaal on madal võlatase, kasvavad kullareservid. Kõik see räägib sellest, et riigis on stabiilsed tingimused majanduse arenguks.

Putin: Venemaa liigub püsiva valge värvi suunas. Venemaa on lennanud püsiva majanduskasvu trajektoorile. Kasvab tööstus ja põllumajandus. Pikeneb kodanike eluiga, tõusevad palgad ja kasvavad elanikkonna reaalsed sissetulekud. Inflatsioon on ajaloolises madalseisus ja kasvavad investeeringud.

Putinilt küsitakse, millist rada mööda liigub Venemaa.

Putin saabub stuudiosse.

Sel aastal stuudiopublikut ei ole, kogu tähelepanu pööratakse televaatajate küsimustele.

Otseliinile on saabunud umbes kaks miljonit küsimust.