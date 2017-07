VIDEO ja BLOGI | Trump hurjutas kõnes Moskvat ja lubas seista NATO viienda artikli taga

Trump hoiatas terrorismi ja ekstremismi eest ja rõhutas vajadust ühineda nendevastases võitluses. Ta kritiseeris Venemaad ja kutsus riiki üles liituma lääneriikidega võitluses tsivilisatsiooni eest.

„Poola kogemus meenutab meile, et lääne kaitsmine ei sõltu mitte ainult vahenditest, vaid ka lääne inimeste tahtest püsima jääda,“ ütles ta.

„Meie aja fundamentaalne küsimus on, kas läänel on tahet ellu jääda.“

TRUMP PEAB POOLAS KÕNE

Kõne on sellega lõppenud.

"Ma kuulutan täna maailmale, et läänt ei murta kunagi, meie väärtused jäävad kestma, meie inimesed püsima ja meie tsivilisatsioon võidutseb."

"Iga põlvkond peab lääne eest võitlema. Iga tükk maad ja killuke tsivilisatsiooni on elu hinnaga kaitsmist väärt. Võitlus meie tsivilisatsiooni eest ei hakka lahinguväljadel, vaid meie mõtlemises ja hinges."

Lääs päästeti patriootide verega, meenutab ta.

Trump meenutab taas Poola võitlust Teise maailmasõja ajal.

"Meil võivad olla kõige suuremad majandused ja kõige hävituslikumad relvad, kuid kui meil ei ole tugevaid perekondi ja tugevaid väärtusi, ei jääme ellu."

Trumpi sõnul seisab USA NATO kollektiivse kaitse põhimõtte taga, kuid ta rõhutab, et Euroopa peab tegema rohkem, et oma julgeoleku eest seista.

Ta rõhutab, et me ei tohi kunagi taganeda neist väärtustest, mis olid meie eelkäijatel, sest nõnda me ei võida oma vaenlasi tulevastel aegadel.

Tema sõnul on äärmuslikud jõud hukule määratud.

Trump rõhutab kristliku vaba maailma ülimlikkust.

"Me kutsume Venemaad üles lõpetama oma destabiliseerivat tegevust Ukrainas ja mujal ning loobuma Iraani ja Süüria toetamisest." Tema sõnul ootavad nad Venemaad liituma võitluses tsivilisatsiooni eest.

Trump räägib äärmuslikust ideoloogiast. Me teeme sellele lõpu, lubab ta. "Meie piirid jäävad alati suletuks igasugusele ekstremismile."

"See kontinent ei seisa enam silmitsi kommunismiohuga, kuid me peame tunnistama, et meie julgeolekule eluviisile on teised ohud. Me astume neile vastu ja me võidame."

"100 aastat pärast Ameerika Ühendriikide sekkumist esimesse maailmasõtta, on atlandiülene suhe USA ja Euroopa vahel tugev nagu alati."

Trump rõhutab kristluse olulisust Poola saatuses.

Trump meenutab Poola vabanemist Nõukogude Liidu anastajate mõju alt.

Trump räägib Poola ajaloost ja saatusest teise maailmasõja ajal.

Rahvas skandeerib Donald Trumpi nime ja president tänab neid.

„Poolal on õigus vabadusele ja iseseisvusele ning me ei loobu sellest seisukohast kunagi.“

Trump: Poola annab meile kõigile lootust, et tulevikus võidab headus kurjuse.

Poola inimestes näeme Euroopa hinge. Teie riik on suurepärane, sest teie vaimsus on suurepärane, kiitis Trump.

USA riigipea kõneleb eelmise sajandi sõdadest ja Poola saatustest. Neil tumedatel päevadel kaotasite te oma maa, aga mitte kunagi oma uhkust, ütles Trump. "Mul on au täna öelda, et Poola elab, õitseb ja jääb püsima."

Trump lubas toetada Poolat ja selle naabrid, et need ei oleks kunagi ühe energiatootja pantvangiks.

Meie sõdurid ei ole siin mitte ainult julged vabaduse kaitsjad, aga ka märk Ameerika pühendumusest teie julgeolekule ja kohale demokraatlikus Euroopas, ütles Trump

Ta avaldas rõõmu, et inimeste unistused vabast Poolast on saanud teoks.

Me oleme tulnud teie riiki ühe väga tähtsa sõnumiga: USA armastab Poolat ja Poola inimesi, lausus Trump. Ta tänab Ameerika Ühendriikides elavaid poolakaid, kes tema poolt valimistel hääletasid.

Trump alustab kõnega ja tänas oma abikaasat ilusa sissejuhatuse eest.

Melanie Trump alustab. Ta räägib kohalikust teaduskeskusest, mida ta õnnestus külastada. Ühtlasi kiitis ta oma abikaasat. Teie külalislahkust ei unustata, lubas esileedi.

Donald Trump on laval. Temaga koos on esileedi Melanie ja president Andrzej Duda abikaasaga.

Kuigi kõne ei ole veel toimunud, on meil juba aimu, millest Trump kavatseb kõneleda. Teadaolevalt võtab ta jutuks lääne tsivilisatsiooni tuleviku ja selle tahtejõu ellu jääda. Ühtlasi räägib ta ka poolakatest ja nende ajaloolisest vastupidavusest, aga ka islamiäärmuslusest ja sellest tulenevatest ohtudest.

Nagu sellistel üritustel ikka tavaks, ei toimu kõik täpselt ajakava kohaselt. Trump, kelle tänane päev on kohtumistest pungil, ei ole veel Krasinski väljakul, kuid lähimatel minutitel peaks ta sinna kindlasti jõudma.

Trumpi kõnet kuulama tulnud ja bussidega maapiirkondadest kokku toodud inimesed skandeerivad solvavaid loosungeid opositsiooni suunal, kirjutab poola-ameerika ajaloolane ja ajakirjanik Anne Applebaum. https://twitter.com/anneapplebaum/status/882912781758070785