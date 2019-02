VIDEO ja BLOGI | Putin: Venemaa julgeolekut ohustavatele sammudele järgneb efektiivne vastus

Siiski oli suur osa kõnest pühendatud USA kritiseerimisele ja Venemaa sõjalise võimsuse esiletoomisele. "Ameeriklased peaksid lugema Vene relvasüsteemide lennukauguse ja kiiruse kohta ja alles siis otsuseid tegema. Venemaa julgeolekut ohustavatele sammudele järgneb vastus. Venemaa julgeolek tagatakse," ütles Putin.

Vladimir Putini aastakõne

Putin: ühiskonna konsolideerumine, kindlus oma jõus on määravad tingimused riigi edu jaoks.

Putin: on vaja säilitada Venemaad kui tsivilisatsiooni, mis on rajatud sajandite pikkusetele traditsioonidele ja väärtustele. Tuleb teha teadlik valik solidaarse meelestatuse kasuks Venemaa arengu heaks.

Putin: Venemaa jätkuvaks arenguks on vaja rahu. Venemaa arendab sõjatööstuskompleksi ja töötab välja relvi, aga ainult selleks, et keegi ei julgeks talle jõuga survet avaldada.

Putin: Vene-vastane poliitika ei vasta USA huvidele. Ameeriklased peaksid lugema Vene relvasüsteemide lennukauguse ja kiiruse kohta ja alles siis otsuseid tegema. Venemaa julgeolekut ohustavatele sammudele järgneb vastus. Venemaa julgeolek tagatakse.

Putin: USA poliitikat võib vaevalt nimetada sõbralikuks. Jätkuvad Venemaa-vastased aktsioonid, USA kehtestab ebaseaduslikke sanktsioone, lõhub rahvusvahelise õiguse norme. Sealjuures nimetatakse Venemaad ohuks. See ei ole tõsi, Venemaa ei ähvarda kedagi, me ei otsi vastasseisu. Me tahame USA-ga sõbralikke suhteid.

Putin: merevägi saab seitse uut allveelaeva ja viis pealveelaeva.

Putin: uusim relvaliik on rakett Tsirkon. See hüperhelikiirusega rakett hakkab baseeruma nii all- kui ka pealveelaevadel. Selle lennukiirus on 9 Machi.

Putin: on alanud kompleksi Avangard seeriatootmine, on alanud Sarmati tootmine. Uued relvad Peresvet ja Kinžal on näidanud oma efektiivsust. Edukalt toimuvad Burevestniku ja Poseidoni katsetused. Juba kevadel lastakse vette kandeallveelaev Poseidon.

Putin: meie ei taha olukorra teravnemist. USA on püüdnud saada eelise toimiva raketitõrjesüsteemiga. Sellised illusioonid tuleb unustada, Venemaa vastus on efektiivne.

Putin: kui USA seda teeb, pingestavad nad järsult olukorda, see on Venemaa jaoks oht. Lennuaeg Moskvani on umbes 10 minutit. Siis näeb Venemaa ette asümmeetrilise peegeltegevuse.

Putin: Venemaa ei kavatse esimesena rakette Euroopasse paigutada.

Putin: USA on paigutanud Euroopasse kompleksid Aegis Ashore, need võivad välja laste rakette Tomahawk. See on vastuolus keskmaa tuumajõudude kokkuleppega.

Putin: alates keskmaa tuumajõudude kokkuleppe sõlmimisest on toimunud muutusi, paljud riigid arendavad selliseid relvi, Moskva ja Washington aga mitte. USA oleks pidanud nii ka ütlema, mitte välja mõtlema põhjusi kokkuleppest lahkumiseks. Oleks tulnud tegutseda ausalt, aga USA ise rikub, pärast aga lahkub kokkuleppest.

Putin: võrdõiguslikud suhted Hiinaga on tähtis tegur. Suurt tähelepanu pöörame koostööle Indiaga. Arendame suhteid Jaapaniga, otsime vastastikku vastuvõetavaid teid rahulepingu sõlmimiseks.

Putin: tuleb sügavdada koostööd Valgevenega. Koos partneritega jätkame Euraasia majanduskoostöö raamide tugevdamist.

Putin: Venemaa välispoliitika prioriteetsed suunad on usalduse tugevdamine ja koostöö erinevates sfäärides.

Putin: Venemaa on ja jääb suveräänseks riigiks. Mõned riigid võivad olla mittesuveräänsed aga Venemaa mitte. See on aksioom.

Putin: noorte andekus ja energia on Venemaa konkurentsieelis.

Putin: tuleb luua keskused andekatele lastele kogu riigis.

Putin: vaja on spetsialiste, kes suudavad läbimurdelisi otsuseid ära kasutada. Tuleb korraldada kaadrite ettevalmistus nendes valdkondades, mis on alles hakanud kujunema. Tuleb kiirendada kesk- ja keskerihariduse arendamist, varustada töökojad kolledžites ja tehnikumides.

Putin: võimsaks tehnoloogiliseks protsessiks loome rajoonides spetsiaalsed teaduslik-tehnilised keskused.

Putin: need teadmised ja kompetents, mis Avangardi välja töötades saadi, tuleb suunata tsiviilsfääri. On vaja ulatuslikke programme geneetika ja tehisintellekti valdkonnas.

Putin: uue relva Avangardi väljatöötamine oli sama tähtis kui esimese satelliidi kosmosesse laskmine.

Putin: lähiaastate ülesanne on tekitada kõikjal ligipääs suure kiirusega internetile.

Putin: tuleb tõsta Venemaa ligitõmbavust turistidele.

Putin: tuleb arendada Kaug-Ida, see on strateegiline ülesanne.

Putin: renoveeritakse üle 60 lennuvälja. Töötab Moskva-Peterburi kiirtee, kasvab BAM-i ja Transsiberi raudtee läbilaskevõime.

Putin: sel aastal algab raudteeliiklus Krimmi sillal. See annab võimaluse regiooni arendamiseks.

Putin: tuleb forsseerida infrastruktuuri uuendamist, see on väga vajalik majanduskasvuks.

Putin: tuleb luua spetsiaalne digitaalne platvorm, et ettevõtjad saaksid teatada omale surve avaldamisest.

Putin: aus äri ei peaks käima paragrahvide alla. Ligi pool juurdlustest ärimeeste üle ei jõua kohtusse.

Putin: meil on tohutud looduslikud võimalused. Kohustan valitsust looma ökoloogiliselt puhta toodangu kaitstud brändi.

Putin: äritegevuse efektiivsuse kasvu tähtsaim näitaja on ekspordi kasv. Hea näide on põllumajandus.

Putin: vastu tuleb võtta seadusandlus uue tehnilise reaalsuse jaoks. Valitsus peab tekitama mugavad tingimused idufirmadesse investeerimiseks.

Putin: sõjatööstuskompleksis tuleb suurendada tsiviiltoodangu väljalaskmist.

Putin: paljud ärimehed püüavad osta odavamalt, aga vaja on osta kodumaist toodangut.

Putin: Venemaal on ajalooline võimalus äritegevuse kasvuks, sealhulgas IT-valdkonnas. Kogunenud on ressursid kuus triljonit rubla.

Putin: Venemaa kulla- ja valuutavarud ületavad täielikult välisvõla. Majanduse priporiteedid on tööviljakuse kasv, mittetooraine ekspordi kasv, ärikliima parandamine ja majanduslike piirangute kaotamine ning personali ettevalmistamine.

Putin: Venemaa majanduse kasvutempo peab ületama 3%.

Putin: arstide ja õpetajate sissetulekud peavad kasvama.

Putin: toetada tuleb regioonide teatreid ja raamatukogusid.

Putin: tuleks alustada programmi "maaõpetaja" - miljoni rubla väljamaksmist maale või väikelinnadesse tööle läinud õpetajatele.

Putin: keskkonnaprobleemide lahendamine on meist igaühe ülesanne. See on Vene rahva huvides.

Putin: ei tohi kokku kuhjata uusi miljoneid tonne prügi. 7-8% asemel tuleb ümber töödelda kuni 60% prügi.

Putin: tuleb tekitada tsiviliseeritud ja ohutu jäätmekäitlussüsteem.

Putin: veel üks valus teema on prügiteema. Venemaal ei ole sellega kunagi tegeldud. Miks on majad prügimägede kõrval?

Putin: inimesel peab olema võimalus registreerida vastuvõtule ja minna läbivaatusele ilma formaalsusteta.

Putin: vähemalt triljon rubla kulutame vähihaigete abistamiseks.

Putin: tuleb luua vähemalt kaks maailma tasemel rehabilitatsioonikeskust lastele.

Putin: ka üle 50-aastased arstid peavad saama toetust maale või väikelinna tööle minemisel - arstid miljon, velskrid 500 000 rubla.

Putin: ekspertiiside organiseerimine tuleb lülitada digitaalvõrku, et säästa inimesi mõttetute tõendite kogumisest.

Putin: viiakse ellu projekti "hoolitsev polikliinik", kus ootusajad registratuuris on kolm korda lühemad.

Putin: tervishoiu olukorra üle otsustatakse polikliinikute järgi. Mõnedes asulates on raske üldse vastuvõtule saada. Inimesel ei hakka keskmistest numbritest parem. Meditsiiniabi peab olema kättesaadav igas Venemaa nurgas.

Putin: tervishoiu tase tõuseb, aga paljusid kodanikke see ei rahulda.

Putin: kodanike vastu lugupidamatust üles näidata ei tohi.

Putin: kõik, kes töötavad sotsiaalsfääris, töötavad inimestega, peavad vastama kõige rangematele professionaalsetele nõuetele.

Putin: inimest ei tohi tupikusse ajada, vaja on seadusandlikke garantiisid. On vaja maksepuhkusi inimestele, kes mingil põhjusel ei suuda eluasemelaene maksta.

Putin: mitmetes regioonides sõlmitakse sotsiaallepinguid. Riik esitab inimesele individuaalse toetusprogrammi, inimene võtab omale kohustused. Kes püüab oma elu muuta, saab seda teha sotsiaallepinguga.

Putin: kõige rohkem puutuvad vaesusega kokku paljulapselised pered, pensionärid ja puuetega lastega pered. Vaesuse põhjuseid on palju, riik peab aitama.

Putin: demograafiliste probleemide lahendamine on otseselt seotud vaesuse ärahoidmisega. 2000. aastal oli 40 miljonit inimest allpool vaesuspiiri, nüüd on 19 miljonit.

Putin: peamiste riigiteenuste osutamine peab toimuma ilma üleliigsete paberiteta.

Putin: tuleb lahendada probleem lastesõimedega. Lasteaiakohad oleme me praktiliselt kõigile võimaldanud.

Putin: koduehitajad tuleks vabastada maksukoormusest, et ehitamist stimuleerida.

Putin: õiglaselt tuleb arvestada maamaksu, selle summa ei tohi ootamatult muutuda.

Putin: toetada tuleb individuaalehitamist.

Putin: hüpoteeklaenuga paljulastelistele peredele tuleks anda 450 000 rubla. See summa kompenseeritaks peredele alates kolmandast lapsest.

Putin: mida rohkem lapsi, seda vähem makse.

Putin: puuetega laste toetusi tuleb tõsta 10 000 rublani. Perede maksukoormust tuleb vähendada.

Putin: lastega perekondade toetusi tuleks tõsta kahe elatusmiinimumini.

Putin: on olemas perekonna toetamise pakett, mis näeb ette toetusi esimese ja teise lapse sünni puhul. Summad sõltuvad regioonist, aga on keskmiselt 11 000 rubla.

Putin: sündivuse languse põhjused on objektiivsed.

Putin: võtmeülesanne on rahva säilitamine, perekonna toetamine. Ülemaailmne perekonna toetamine oli ja on võimas kõlbeline ressurss. Venemaa on sisenenud keerulisse demograafilisse perioodi, sündivus langeb.

Putin: inimesed peavad sel aastal tundma muutusi paremuse poole.

Putin: tänu aastatepikkusele tööle võib Venemaa täna kontsentreerida kolosaalsed finantsressursid arengule.

Putin: inimeste jaoks on tähtis, mis on reaalselt tehtud ja kuidas see nende elu parandab, mitte kunagi, vaid praegu.

Putin: tegutseda tuleb juba praegu, mitte jääda maha määratud tähtaegadest. Tuleb liikuda edasi ja suurendada tempot.

Putin: üleriiklikud projektid on üles ehitatud inimese ümber.

