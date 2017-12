VIDEO ja BLOGI: Putin traditsioonilisel suurel pressikonverentsil: opositsioon ei peaks mitte ainult käratsema väljakutel, vaid ka midagi välja pakkuma

Vladimir Putini pressikonverents

Pressikonverents lõpetatakse, sest Putinit ootavad Kremlis Venemaa kangelased. Putin soovib kõigile head uut aastat.

Putin: see töö on õige, see on tähtis. See, mis Kadõrov teeb, on tähtis. Lapsed ei võtnud vastu otsust ära sõita.

Tšetšeenia ajakirjanik küsib Süüria laste ja naiste päästmise kohta.

Putin: tänapäeva maailmas jäetakse valdavas enamuses riikidest lapse allesjätmise otsus naise teha. Kui keelustada abordid, tehakse neid välismaal või põranda all, tehakse kolossaalset kahju naiste tervisele. Rasedatele naistele, kes loobuvad abordist, toetuse avaldamine on aga absoluutselt õige. Oleme valmis toetama organisatsioone, mis sellist tööd teevad.

Küsitakse abortide keelamise kohta.

Putin: vastutegevus Afganistani ohtudele, nagu narkokaubandus ja rahvusvaheline terrorism, on üks suundi, kus Moskva ja Washington võiksid koostööd teha. Venemaa jälgib tähelepanelikult neid kõiki protsesse. Ohud kutsuvad esile muret. Afganistani valitsus vajab toetust.

Küsib ajakirjanik Afganistanist.

Nižnevartovski ajakirjaniku sõnul nafta ühendab ja ühiskond vajab konsolideerimist.

Putin: kõik peab olema seaduse raames. Loodame, et suhted Kurdistani ja Venemaa vahel arenevad.

Iraagi kurdi küsimus sealse iseseisvusreferendumi kohta.

Putin: me nimetame Ameerika kolleegiga teineteist eesnime pidi. Loodame, et suhted riikide vahel paranevad.

RT: kui inglise keeles oleksid sõnad "sina" ja "teie", kuidas pöörduksite te Trumpi poole? Kui kaugele on Venemaa valmis minema vastumeetmetega Vene meedia tagakiusamisele USA võimude poolt?

Putin: opositsioon peab välja tulema selge arusaadava positiivsete tegevuste programmiga. Teie olete "kõigi vastu". Aga mida te pakute? Kui opositsioonil ei ole programmi ja ta tuleb võimule, viib see selleni, et Venemaal tulevad "maidanid" ja mööda tänavaid hakkavad jooksma "saakašvilid". Venemaalased sellist sündmuste arengut ei taha ja tähendab, et ei lase juhtuda.

Küsimuse esitab Venemaa presidendiks kandideerimisest teatanud Ksenia Sobtšak. Miks kardavad võimud ausat konkurentsi?

Putin: jumal andku teile tervist. Probleeme on piisavalt aga erinevaid õiguslikke reaalsusi ei ole. Kui Setšini mitteilmumine kohtusse Uljukajevi protsessil rikub seadust, reaktsioon tingimata tuleb. Setšin oleks ikkagi võinud istungile tulla.

Ehho Moskvõ hiljuti rünnaku ohvriks langenud ajakirjanik Tatjana Felgengauer küsib, miks valitseb Venemaal kaks erinevat kohtupraktikat.

Putin: kui me kõik esitame küsimusi, aga mina ei vasta, tulime me siia ilmaasjata kokku.

Küsimus rahva tervise kohta. Jutt optimeerimisest on "košmaar ja katastroof". Ajakirjaniku küsimus venib pikale.

Putin rääkis oma lennust Süüriasse. Presidendilennukit katsid Vene sõjalennukid. Enne maandumist lendasid nad presidendilennuki all, et varjata viimase soojusjälge.

Putin: riigi taastamiseks on vajalikud rahvusvahelised jõupingutused. Venemaa on valmis lahendama põgenike probleemi ühiste jõupingutuste raames.

Küsimus: mis segab Süüria konflikti lahendamist? Kes riigi ülesehitamise ette võtab? Milline on Vene sõjaväelaste roll pärast mässuliste purustamist?

Putin: me oleme sellisest blufist väsinud. See on mingi jama, räägitakse mõttetusi. Vastates küsimusele võimaliku plahvatuse kohta lennuki pardal ütles Putin, et lennuk tõusis õhku Varssavist. "Kui otsite lõhkeainet, otsige seda enda juurest!" Mingit plahvatust Putini sõnul lennuki pardal ei olnud. "Ei ole vaja midagi välja mõelda, kui on tragöödia, tuleb sellesse suhtuda kui tragöödiasse. Venemaa ja Poola suhteid ei tohi väljamõeldistega keerulisemaks muuta. "Keerakse riik ümber, saage täiskasvanuks, lõppude lõpuks!"

Poola ajakirjanik küsib Poola presidendilennuki allakukkumise kohta Smolenski lähedal ja kahtlustuste kohta Venemaa aadressil.

Putin: tegutsev valitsus töötab üldiselt rahuldavalt. Venemaa poliitika vastu kasvab usaldus, sellest annab tunnistust investorite huvi Venemaa vastu. Mis puudutab tulevasi konfiguratsioone, siis sellest rääkida on vara, sellest võib rääkida pärast valimisi.

NTV küsib Venemaa valitsuse kohta.

Putin: Hiina püüdleb stabiilsuse ja rahva elu parandamise suunas. Venemaal ja Hiinal on suur kaubavahetuse maht. Peking on huvitatud põhja meretee kasutamisest. Me tagame, et Hiina kasutaks neid eeliseid.

Putin: hindan positiivselt otsuseid, mis võeti vastu Hiina kompartei viimasel kongressil. See langeb lähedalt kokku sellega, mida pakume meie.

Oma küsimused esitavad Hiina ajakirjanikud.

Putin: Euraasia majandusühendus on suur saavutus, kuigi on ka kriitikat. Numbrid räägivad sellest, et Euroopa majandusühenduse loomine oli õige otsus. Näiteks Venemaa SKT kasvas 1,6%, liikmesriikide SKT aga kokku 1,8%.

Küsimus Euraasia majandusühenduse kohta.

Putin: Krimmi rahvas otsustas, nagu otsustas. Asjata andsid Nõukogude võimud poolsaare Ukrainale, kuid krimlased tegid oma valiku ja arutada pole siin midagi.

Putin: venelased ja ukrainlased on üks rahvas.

Putin: see, mida teeb Saakašvili on näkku sülitamine Gruusia rahvale ja näkku sülitamine Ukraina rahvale! Kuidas te seda üldse välja kannatate? kas Ukrainas ei ole päris ukrainlasi? Nii kahju on seda vaadata, mul jookseb süda verd.

Putin: kutsun Kiievit Donbassiga kokku leppima, sest selliseid konflikte ei saa lahendada vahendajate abil. Ukraina president tegi ettepaneku OSCE missiooni relvastamiseks. Venemaa oli nõus, aga keeldusid vaatlejad keeldusid ise. Ukraina natsionalistide pataljonid võivad korraldada Donbassis tapatalgud.

Putin: Venemaa ja Ukraina on teineteisele lähemal kui Ukraina ajakirjanik arvab. Sündmused Donbassis on tragöödia. Ukraina konflikt on riigipöörde tagajärg. Vene vägesid Donbassis ei ole. On miilitsaformeeringud, mis on valmis tagasi lööma igasuguse rünnaku.

Putin: Normandia formaadi efektiivsus on väike. Täiemõõduline osaline Ukraina kriisi reguleerimises on ka USA.

Sõna anti Ukraina ajakirjanikule. Tema küsimus Normandia formaadi kohta ühendati RIA Novosti omaga.

Putin: CIA ei tea Põhja-Koreast kõike, aga ühe Põhja-Korea raketi väljalaskmisel võivad olla kõige tõsisemad tagajärjed.

Putin: Venemaa ei tunnusta Põhja-Koread tuumariigina. Lääs aga provotseeris Pyongyangi relvastuskokkuleppest lahkuma. Põhja-Korea ei näe pärast Liibüa ja Iraagiga juhtunut teiste väljapääsu enda kaitsmiseks. USA lubas mitte korraldada õppusi, aga ei pidanud sõna. Pärast seda viis Pyongyang läbi raketikatsetused.

Putin: Te olete huvitavad tegelased. USA võimud panid ühte ritta Venemaa, Põhja-Korea ja Iraani, samas nõuavad Moskvalt Pyongyangi ja Teheraniga seotud probleemide lahendamist. Kas te olete üldse normaalsed inimesed?

Associated Press küsib Põhja-Korea kohta.

Putin: võimud teevad tööd eelarvetulude võrdsustamise kallal. Viiakse läbi täpne töö raha ümberjagamiseks.

Putin: võimud arutavad võimalust anda osa maksudest regioonidele.

Küsimus Ufast: kas tuleks läbi viia maksureform, et anda regioonidele rohkem raha?

Putin: inimesed tuleb vabastada maksuvõlgnevustest ja ebaõiglasest maksukoormast. Seda tehakse lähimal ajal.

Putin: maksud ei tõuse.

Kas 2018. aastal tõusevad maksud?

Putin: tootjad vajavad toetust, näiteks riiklike tellimuste abil. On veel üks variant probleemi lahendamiseks - raudteevedude subsideerimine.

Siberi ajakirjanik: selgus, et meie viljasaaki pole kellelegi vaja.

Putin: vaiksemalt!

Putin: Washington näeb RT-d ja Sputnikut ohuna. Ameerika massiteabevahendites on tohutud reklaamimahud, aga piiranguid pannakse Vene telekanalile.

Putin: selle kõik on välja mõelnud inimesed, kes on Trumpi suhtes opositsioonis, et anda tema tööle mittelegitiimne iseloom. Mis, kas peab keelama üldse kõik kontaktid? Trumpi kaaskondlaste kohtumistest Venemaa suursaadikuga USA-s Sergei Kisljakiga: mis on siin sellist, mida nähakse erakordsena ja miks peab sellel kõigel olema mingi spionomaania iseloom?

Putin: loodan, et Trumpil ei ole veel kadunud soov Venemaaga suhteid parandada. Trump tahtis Moskvaga koostööd teha, rääkis sellest korduvalt valimiskampaania ajal.

Putin: Trumpi hindamine pole minu asi, seda peab tegema Ameerika rahvas. Investorid usaldavad Trumpi, mis on tähtis näitaja.

NBC News küsib Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumise ja Putini hinnangu kohta president Donald Trumpile.

Putin: Venemaa on varem läbi viinud Konföderatsioonide Karikaturniiri kõrgel tasemel. 12 staadionist on vaid ühe ehitus graafikust maha jäänud. Kõik antakse tähtajaks üle. Ma olen kindel, et kõik tehakse kvaliteetselt.

Küsimus jalgpalli MM-i kohta Venemaal.

Putin: kuidas on võimalik, et selline subjekt sattus meie dopinguvastase agentuuri etteotsa, see on nende viga, kes seda tegid, ja ma tean suurepäraselt, kes seda tegi.

Putin: küsimus ei ole tühine. Tõesti on imelik, et inimene elas Põhja-Ameerikas, teda kahtlustati dopingu levitamises... Mis on minu jaoks veelgi imelikum, ta ju tassis kogu seda jälkust läbi tolli, kuidas ta läbi lasti? Rodtšenkov on FBI kaitse all.

Küsimus Rodtšenkovi, dopinguga kaubitsemise ja laboratooriumi asejuhi enesetapukatse kohta.

Putin: olukord olümpiakoondisega on sätitud samale ajale poliitiliste protsessidega Venemaal. Ühemõtteliselt on olemas poliitiline tagapõhi. Teistes riikides ilmnevad samuti keelatud preparaatide kasutamise juhtumid, aga nende ümber ei ole sellist ažiotaaži.

Mattš TV: küsimus dopingu ja Venemaa oma lipu alla olümpiamängudelt eemale jätmise kohta.

Putin: kogu maailmas tõstetakse pensioniiga, seda pole teinud ainult Venemaa. Süsteemi tuleb tasakaalustada, sest on oht, et pensionäride sissetulekud kahanevad.

Küsimus pensioniea võimaliku tõstmise kohta.

Putin: kõik lapsed on andekad. Luuakse kvantooriumid, laste tehnopargid, korraldatakse olümpiaade. Noori inimesi tuleb aidata kuni tööhõiveni, kusjuures on tähtis, et nad kandideeriksid tööle Venemaal.

Küsimus: kuidas toetab riik andekaid lapsi? Kas on arusaam sellest, kelleks saavad need lapsed tulevikus? Kas toimub töö regioonides?

Putin räägib anekdoodi: endise ohvitseri juurde tuleb poeg ja ohvitser küsib: siin oli kortik, kus see on? Ära pahanda, ma vahetasin selle naabripoisiga kella vastu. Näita kella, jah, kena. Aga kui homme tulevad bandiidid, tapavad minu, ema, sinu vennad, vägistavad õe. Mis sa neile ütled? Tere õhtust! Moskva aeg on 12 ja 30 minutit. Sõjalistele kuludele kulutame me piisavalt.

Putin: me ei kavatse kuskilt (kokkuleppest) lahkuda. Me tagame oma julgeoleku, minemata kaasa võidurelvastumisega. Sõjalised kulutused on meil tasakaalustatud nii, et mitte kahjustada oma majandust. Me kulutame 46 ja veidi peale miljardit dollarit sõjalistele kulutustele. USA-s on see näitaja 700 miljardit dollarit.

Telekanal Rossija: küsimus lühi- ja keskmaarakettide alase kokkuleppe kohta.

Putin Pihkva kohta: kogu maailmas maksavad vara omanikud makse, aga kadastri maksumus ei tohi olla elust irdunud, ei tohi läbi viia šokiteraapiat. Küsimus tuleb küsimus tuleb lahendada koos valitsusega.

Putin: meil on terve programm Arktika arendamiseks. Mineraalse tooraine varude hõlvamine peab käima käsikäes tööga loodusega. Regioonis ei ole vaja tagada mitte ainult ökoloogilist, vaid ka sõjalist julgeolekut. Kunagi ei tohi unustada põhja väikeste põlisrahvaste huve.

Küsimus Pihkva kohta ühendati küsimusega Arktika kohta.

Putini sõnul võiks ka õiguskaitseorganites olla mingi rotatsioon nagu armees.

Putin: enamik kontrollidest käib prokuratuuri kaudu. On kontrollide register, kus on kirjas kes ja mida kontrollib. Üldiselt liigub olukord paremuse poole. Õiguskaitseorganites suuri muutusi paremuse poole seni pole. Selles sfääris on probleeme, eriti kontrolliga silovikkide tegevuse üle, aga ka korruptsiooniga.

Putin laseb taas küsimused ühendada ja küsitakse keskpanga kohta. Miks pole kuulda keskpanga kontrollimisest, kas seal pole olnud korruptsioonijuhtumeid?

Rossija 24: ettevõtjad kaebavad jõustruktuuride ja ametnike peale, kas need silovikid ja tšinovnikud ei ole mitte viies kolonn?

Putin: iflatsioon on kogu Venemaa uuema ajaloo madalaim. Eelarve defitsiit on 2,2%. Kõik see räägib sellest, et toimub selge tervenemine ja majanduskasv. See tähendab, et majandusarenguministeerium esitab objektiivseid andmeid.

Putin: Venemaa on läbi elanud kaks majandusšokki: sanktsioonid ja nafta hinna languse, kuid on õnnestunud panna majandus kasvama.

Putin: mis puudutab majanduskasvu, siis majandus kasvab, see on fakt. SKT kasv on 1,6%, tööstustoodangu kasv samuti 1,6%, head kasvutempod on farmatseutikas, põllumajanduses, areneb autotööstus. Lisaks sellele on sel aastal ajaloo suurim saak. Kasvab eksport, tõusime esikohale viljaekspordi osas.

Putin küsib, kas kellelgi on veel majandusteemalisi küsimusi, et need ühendada.

Rossiiskaja Gazeta: mille arvelt tuleb majanduskasv? Kas on reaalseid eeldusi?

Putin: käsitsi juhtimise müüt on ülepaisutatud. Te ei kujuta endale ette, millised töömassiivid käivad läbi valitsusest, regioonides on samuti.

Küsimus: miks peab nii palju inimesi ainsaks võimaluseks probleeme lahendada pöördumist otse presidendi poole?

Putin läheb valimistele iseseisvalt.

Andrei Kolesnikov Kommersandist küsib, kas Putin kandideerib iseseisvalt või partei nimel.

Putin: kui me räägime opositsioonist, ei ole tähtis mitte ainult käratseda väljakutel, vaid ka midagi välja pakkuda.

Putin: räägime täna kõigist probleemidest ilustamata. Riigi majanduslikud ja sotsiaalsed näitajad paranevad. Võlad on kahanenud kolm korda, reservid kasvanud 30 korda. Kasvanud on reaalpalgad, kasvab SKT, langeb suremus. Me oleme muutnud demograafilist olukorda. Venemaalaste eluiga on pikenenud.

Putin naasis eelmise küsimuse juurde: ei ole minu asi omale konkurente valida.

Küsimusele rahvuskeelte kohta vastas Putin, et inimestel peab olema võimalik oma keeltes õppida. Võimud ei hakka Putini sõnul kunagi väitma, et see on Vene Föderatsiooni ühtsusele kahjulik ja ohtlik.

Putin näeb neiut plakatiga "bai-bai". Neiu ütleb, et kirjutatud on Putin, babai, mitte inglise keeles bye-bye. Tatarstani ajakirjaniku sõnul tähendab babai tatari keeles vanaisa.

Kui huvitav on Putinil osaleda valimistel ilma tugevate vastasteta?

Putin: tahaksin pöörata põhitähelepanu sotsiaalsfäärile, aga ka sellele, et tõsta venemaalaste sissetulekuid.

Putin: ma olen palju kordi rääkinud sellest, millisena tahan Venemaad näha. Riik peab olema tänapäevane, poliitiline süsteem peab olema paindlik. Valimisprogramm on juba olemas, aga selle esitlemiseks ei ole pressikonverentsil aega.

Raadiojaam Govorit Moskva küsib, miks Putin uuesti presidendivalimistel kandideerib.

Putin tegi ettepaneku asuda kohe küsimuste juurde ja mitte segada üritust oma monoloogiga.

Putin saabus.

