VIDEO ja BLOGI: Putin suurel traditsioonilisel pressikonverentsil: Ukraina meremehed saadeti Kertši surema

Vladimir Putin võtab tormilise aasta kokku

Kadri Veermäe: Hakassia vabariigi ajakirjanik tahab teada , ega kohalikel valimistel opositsioonikandidaate toetanud piirkondi nüüd kuidagi protestihäälte tõttu eelarve vähendamisega karistata. Putin vastab, et taoline mõte on naeruväärne ja lisab, et Kreml kohtub loomulikult ka opositsiooniliidritega. "Valitsus muidugi ainult aitab ametisse valitud inimesi."

Kadri Veermäe: Putin sõnab Skripali juhtumi kohta, et seal pole midagi kommenteerida. "See on russofoobne lähenemine, järjekordse rünnak Venemaa vastu. Kui poleks olnud Skripali, oleks midagi muud välja mõeldud."

Kadri Veermäe: Putin kiidab vastuseks noori inimesi: "vabatahtlikke", sõdureid, tudengeid. "Kuid oma kodumaad tuleb austada, ka siis, kui võtad internetis sõna," ütleb ta. Putin räägib ka sellest, kuidas internetis propageeritakse noortele inimestele narkootikume ja enesetappu ning seda ei saa lubada, kuna viib degradeerumiseni.

Kadri Veermäe: Uudisteagentuur Interfax tahab teada, miks võimud kisuvad täiesti ebavajalikku konflikti räppmuusikutega. Nimelt on Venemaal mitmeid kontserte ära jäetud, ka teatas Putin möödunud nädala lõpul, et ära küll räppmuusikat keegi keelama ei hakka, kuid kontrolli alla tuleb see võtta küll ning määras Vene kultuuriministeeriumi probleemiga tegelema.

Kadri Veermäe: Naine Peterburist toob oma küsimusega saali Putini teise iga-aastase suurürituse, nn otseliini meeleolu, kus Putin venemaalaste muredega tegeleb. Peterburi naine palub abi, sest tahab linnas avada puudustkannatavate laste jaoks jalgpalliväljakut, aga see on põrkunud probleemide vastu. Putin lubab, et võtab asja eest vastutavate isikute ühendust. "Olen kindel, et see mure laheneb." Saalis puhkeb aplaus.

Kadri Veermäe: Sõna saab Ukraina ajakirjanik, kes esitab hulga küsimusi ja süüdistusi. "Te sekkute Ukraina valimistesse nagu sekkusite USA omadesse." Küsimus kõlab ka Donbassi kohta. Putin: "Ukraina valitsus kehtestas Donbassile sajaprotsendilise majandusblokaadi ja tulistavad omaenda kodanikke territooriumil, mida nad peavad enda omaks. Meie aitame sealseid inimesi ja jätkame selle tegemist. Jõuga poliitilisi probleeme lahendada pole edukas."Putin ütleb, et soovib Ukrainale rahu, ka Donbassis. "Ukraina jääb meie üheks suurimaks kaubanduspartneriks."

Kadri Veermäe: Putin: "Ukraina meremehed saadeti Kertši väina surema ja oli teatav pettumus, et keegi seal surma ei saanud."Putin lisab, et mereväelasi enne ei vabastada kui kriminaalasi on lõpetatud.

Kadri Veermäe: Izvestija ajakirjanik uurib 25. novembril toimunud Kertši väina intsidendi kohta. "Mis kinnivõetud Ukraina mereväelastest edasi saab? Kas see provokatsioon oli edukas?"Putin: "Mina ei usu, et provokatsioon saaks kunagi edukas olla. Ukrainlastel on valimised tulemas ja praeguse presidendi reiting vajab tõstmist. Ukraina president Petro Porošenkol oli enne viies toetuse järgi, nüüd on teine. Ta küll saavutas midagi, kuid ohverdas oma riigi huvisid. Nii et see pole hea viis oma reitingu kasvatamiseks."

Kadri Veermäe: Kõlab riigimeedia küsimus, et kas Putin saaks rahustada ajakirjaniku väikest poega, kes kardab nüüd tuumasõda. "Nagu meie oma nõukogude lapsepõlves," ütleb ajakirjanik. "Me ei taha eelist saada, vaid tasakaalu hoida," selgitab Putin Vene relvasüsteemide arendamise kohta. "Alati võib juhtuda viga ja me ei tohiks eskaleerumiseni lasta olukorral minna."

Kadri Veermäe: Putin vastab, et Venemaa peab maailma teiste riikidega konkurentsis püsimiseks sisenema uude majandusliigasse. Medvedevi kohta ütleb Putin, et on temaga üldiselt rahul.

Kadri Veermäe: Vene Pervõi Kanali ajakirjanik uurib Vene seiskunud majanduse kohta, mis kasvab vähem kui 2 protsenti aastas ja tahab teada, kas selle juures on läbimurre võimalik. Ka tahab ajakirjanik teada, kas Putin on rahul peaminister Dmitri Medvedeviga, kelle reiting on alates suvel teatatud ebapopulaarsestpensionireformist langenud.

Kadri Veermäe: Avaküsimuse saab esitada riiklik uudisteagentuur TASS, mida Putin nimetab ITAR-TASS-ks. TASS-i ajakirjanik küsib, kas riiklikke projekte, "mai määrusi" õnnestub täita. "Venemaal pole ilma läbimurreteta tulevikku," vastab Putin. Vene president kinnitab, et kulutuste tõhusust tuleb mõõta ja selles vallas on olnud probleeme. Osalt tuleb süüdistada kohalikke võime. "Aga kui me ei sea ambitsioonikaid eesmärke, ei saavuta me üldse midagi," teatab Putin. Riiklike projektide hulka kuuluvad tervishoiu, hariduse, infrastruktuuri, põllumajanduse, digitehnoloogia ja robootika arendamine.

Kadri Veermäe: Vene president Vladimir Putin saabus, punane mapp käes. Osa ajakirjanikest hakkas plaksutama, kuid aplaus oli suhteliselt mõõdukas. Putin alustas kohe majandusnäitajate ettelugemisega. Putin loeb ette optimismi sisendavaid näitajaid: SKP kasvab,töötus kahaneb, reaalpalgad kasvavad. „Sooviksin seda enne teie küsimustele vastamist öelda,“ teatab Putin.

Kadri Veermäe: Kremli pressiesindaja Dmitri Peškov saabus, tervitas ja hoitas, et ajakirjanikud plakatitega liialt ei teisi ei häiriks.

Kadri Veermäe: Mida tegi Vene president oma iga-aastase sõu eel? Käis 85. sünnipäeva puhul õnnitlemas Moskva teatri Sovremennik kunstilist juhti Galina Voltšekit.