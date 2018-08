VIDEO | Itaalia ei luba sajal põgenikul abilaevalt maale tulla, pannes Euroopa Liidu keerulisse olukorda

Itaalia valitsus loodab ikka veel, et mõni teine Euroopa Liidu riik on nõus laevatäit põgenikke vastu võtma, keeldudes 150 inimest, peamiselt eriteralast oma riiki lubamast, vahendab Politico.

Aluselt lubati Itaalia pinnale astuda ainult 29 teismelisel, kelle vanus suudeti kindlaks teha, aga siseminister Salvini hoiatas, et ühelgi täisealisel põgenikul ei ole võimalik maale minna, isegi juhul, kui ta läheb kohtu alla.

Itaalia siseministri sõnul on ta valmis ka tagasi astuma, aga tema põgeniketeemal järgi ei anna. „Kui ühe, kahe, kolme, nelja, viie laeva tõkestamine toob mulle kriminaalsüüdistuse, siis siin ma olen,” ütles Salvini. „ Aga mul on kõrini vaatepildist, kus meie linnades on tuhandeid võltspagulasi, kes ei tee hommikust õhtuni mitte kui midagi ja lähevad itaallastele maksma viis miljardit eurot.”

Taoline avaldus sundis reageerima ka muidu poliitikasse mittesekkuvat president Sergio Mattarellat, kelle sõnul tuleks humanitaarkaalutlustel lubada põgenikel maale tulla ja neid aidata, aga Salvini keeldus järeleandmisest. „Vali, kas sa vahetad riiki või võtad mind ametist maha,” tegi ta riigijuht poole avaliku pöördumise.