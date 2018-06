VIDEO | Isepäine Trump kuulas viimaks avalikku survet: immigrantide lastest enam "puuriloomi" ei tehta, nad saavad koos vanematega jääda

Donald Trump kinnitas täna, et loobutakse poliitikast, mille järgi eraldatakse piiril kinnipeetud sisserändajad nende lastest.

Delfi kajastas eile, et Ühendriikide sisejulgeoleku ministeeriumi teatel on 5. maist 9. juunini vanematelt võetud üle 2300 lapse. Meediaga suhelnud ametnike selgitustel öeldakse vanematele sellisel puhul tihti, et lapsed viiakse pesema ning alles hiljem öeldakse, et nad on minema viidud. Avalikkuseni jõudsid võikad kaadrid, kus näha, et lapsi hoiti otsesõnu puurides.

Varasemalt väitis Trump, et antud korda ei saa muuta. Nüüd aga andis ta välja ametliku korralduse, et lapsi perekonnast ei eraldata. "Arvan, et see on väga oluline käsk. Eesmärk on perekonnad koos hoida, ent samal ajal peab olema tagatud, et meie piir on kaitstud," märkis Trump.

Antud otsus viitab ka sellele, et Trump kuulab oma nõunikke. Ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias levinud videod jätsid väga võika mulje sellest, kuidas sisserändajate lapsi koheldakse.